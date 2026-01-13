Werbung

Amazon-Kunden, die seit der Prime-Preiserhöhung im Jahr 2022 höhere Beiträge gezahlt haben, können sich nun einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) anschließen und sich dafür in das Klageregister eintragen. Ziel des Verfahrens ist es, die zu viel gezahlten Beträge von Amazon zurückzuholen.

Im Herbst 2022 hatte Amazon die Preise für seinen Zusatzdienst Amazon Prime deutlich angehoben. Als Grund nannte man damals stark gestiegene Kosten. Bei jährlicher Zahlweise stieg der Beitrag von 69 Euro auf 89,90 Euro, bei monatlicher Zahlweise von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Auch die vergünstigte Studenten-Variante wurde entsprechend verteuert. Teilweise drehte der Online-Händler um fast 30 % an der Preisschraube. Die Verbraucherzentrale NRW sah darin eine einseitige Preiserhöhung zulasten bestehender Kundschaft und nahm die zugrunde liegende Klausel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ins Visier.

Das Landgericht Düsseldorf folgte dieser Auffassung und erklärte die verwendete Preisanpassungsklausel für unwirksam. Nach Ansicht des Gerichts durfte Amazon die laufenden Abopreise ohne ausdrückliche Zustimmung der Kundinnen und Kunden nicht einfach anheben. In einem Berufungsverfahren bestätigte das Oberlandesgericht Düsseldorf diese Einschätzung und stärkte damit die Rechtsposition nochmals.

Mit der nun eingeleiteten Sammelklage verfolgt die Verbraucherzentrale NRW das Ziel, für Betroffene die Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten Preis und dem nach der Erhöhung gezahlten Betrag zurückzuerlangen. Die Klage umfasst sowohl Prime-Mitgliedschaften mit monatlicher und jährlicher Zahlweise als auch die Studenten-Abos – sofern diese bereits vor der Preiserhöhung 2022 Bestand hatten. Für einzelne Kunden können sich je nach Zahlweise und Dauer der Mitgliedschaft Beträge von über 60 Euro summieren, insgesamt geht es aus Sicht der Verbraucherschützer um Erstattungen in dreistelliger Millionenhöhe.

Verbraucher, die von der Erhöhung im Jahr 2022 betroffen sind, können sich kostenfrei in das beim Bundesamt für Justiz geführte Klageregister eintragen. Die Eintragung ist Voraussetzung, um von einem möglichen positiven Ausgang der Sammelklage zu profitieren und später automatisch eine Rückerstattung zu erhalten, ohne selbst ein eigenes Gerichtsverfahren führen zu müssen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, vorab einen Klage-Check zu nutzen, um zu prüfen, ob die eigenen Vertragsdaten von der Sammelklage erfasst werden. Es gibt auch ein ausführliches FAQ mit Hilfestellungen zur Eintragung.