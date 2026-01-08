Werbung

Valves digitale Spiele-Vertriebsplattform Steam hat sich zum Jahreswechsel selbst übertroffen. Laut den neusten Zahlen von Alinea Analytics hat sich die Erfolgsstory weiter fortgeschrieben. Valve gelang im Dezember 2025 demnach das erfolgreichste Dezember-Geschäft seiner Geschichte. Mit über 100 Millionen Spielern generierte die Plattform beeindruckende 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von fast 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und womit man sogar die Rekordwerte aus der Corona-Pandemie übertraf. Damals spielte man im Dezember 2020 noch 1,4 Milliarden US-Dollar ein.

Die Zahlen verdeutlichen, wie wichtig treibende und zeitlose Titel kombiniert mit attraktiven Rabatt-Aktionen sind. Während Top-Performaer wie Counter-Strike 2 umsatzmäßig dominierten, waren es vorrangig die strategisch beworbenen Neuzugänge, die die Verkaufscharts auf der Plattform bestimmten.

Als wichtiges Zugpferd entpuppte sich ARC Raiders. Das kooperative Action-Spiel von Embark Studios war zwischen Weihnachten und Neujahr der unangefochtene Platzhirsch nach verkauften Kopien und schnappte sich in den zwei Wochen zusätzliche 1,2 Millionen Verkäufe. Mittlerweile konnten mehr als zwölf Millionen verkaufte Kopien erzielt werden – alleine auf Steam wurden davon sieben Millionen Kopien verkauft.

Besonders bemerkenswert: Am ersten Weihnachtstag verkaufte sich das Spiel 250.000 Mal. Diese Zahlen sind nicht zufällig. Der Publisher kombinierte eine strategische 20-% Preisreduzierung über alle Plattformen mit den Feiertagen. Am Sonntag nach dem Weihnachtsfest erreichte ARC Raiders seinen bisherigen höchsten Daily-Active-Users-Rekord über alle Plattformen hinweg. Fast 3,2 Millionen Spieler waren gleichzeitig online, wobei 53 % über Steam spielten.

Umsatzmäßig war ARC Raiders in diesem Zeitraum das zweiterfolgreichste Spiel auf Steam und generierte 32 Millionen US-Dollar. Nur Counter-Strike 2 verdiente in diesen zwei Wochen laut den Analysen mehr. Detroit: Become Human des französischen Studios Quantic Dream sicherte sich den zweiten Platz mit 993.000 verkauften Kopien. Das Adventure profitierte ebenfalls von einem satten Rabatt – der Preis fiel von 40 US-Dollar auf nur noch 4 US-Dollar, was einem Discount von 90 % gleichkommt und den bisher tiefsten Preis seit der Steam-Portierung im Jahr 2020 markierte. Das verhalf dem Titel zu 3,2 Millionen US-Dollar zusätzlichem Umsatz, während die Gesamtzahl der verkauften Kopien auf Steam 7 Millionen überschritt.

PEAK, das chaotische Kletterabenteuer mit kooperativem Modus, bestätigte seine Position als Überraschungshit des Jahres und verkaufte weitere 779.000 Kopien, womit es die 16-Millionen-Marke auf Steam knackte. Icarus, das Open-World-Survival-Game vom DayZ-Schöpfer Dean Hall, folgte auf Platz vier mit 735.000 verkauften Kopien. Auch hier war ein aggressiver Rabatt der Katalysator – von 35 US-Dollar auf nur 3 US-Dollar, erneut im Rahmen der Steam Winter Sale. Battlefield 6 bewies auf Platz fünf, dass auch etablierte Titel von den Feiertagsrabatten profitieren.

Insgesamt kommt Valve mit Steam somit auf einen Gesamtumsatz für das Jahr 2025 von rund 16,2 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2024 wurden den Schätzungen zufolge noch 15,3 Milliarden US-Dollar erlöst. Steam konnte seinen Umsatz somit um 5,7 % steigern – und das mit weltweit nur ca. 350 Mitarbeitern. Die schlanke Firmenstruktur und keine großen Marketingausgaben zahlen sich aus.

Zwar schüttet Valve einen Großteil des Umsatzes an die Entwickler und Publisher aus, behält zur eigenen Kostendeckung aber rund 30 % davon ein. Anlinea Analytics kommt so auf einen Gewinn von rund 4 Milliarden US-Dollar.