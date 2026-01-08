Werbung

Anhand der Reaktionen in den Kommentaren zeichnete sich für uns bereits folgendes Bild: Dedizierte KI-Hardware spielt für die allermeisten Hardwareluxx-Nutzer keinerlei Rolle. Kaufentscheidungen werden (noch) nicht anhand der TOPS von GPU und NPU gefällt. Und dennoch konzentrieren sich die Hardware-Hersteller in ihren Präsentationen und dem Marketing-Materie zu 95 % auf das Thema KI. Besonders auffällig war dies nun auch wieder in den Keynotes auf der CES.

Mit der Core-Ultra-300-Serie konzentrierte sich Intel immerhin noch auf ein Endkunden-Produkte, das Wort "AI" fiel dennoch dutzende Male. Bei AMD aber bekam der neue Ryzen 7 9850X3D noch nicht einmal eine Erwähnung. Stattdessen war viel Datacenter-Hardware auf der Bühne zu sehen. NVIDIA konzentrierte sich vor Ort ebenfalls auf den Serverbereich, während das GeForce-Segment in einem Livestream abgehandelt wurde.

In einem Interview mit PC World sprach Dells Chef der Produktsparte nun das aus, was viele denken und nachdem viele auch handeln:

We’re very focused on delivering upon the AI capabilities of a device—in fact everything that we’re announcing has an NPU in it — but what we’ve learned over the course of this year, especially from a consumer perspective, is they’re not buying based on AI. In fact I think AI probably confuses them more than it helps them understand a specific outcome. - so Kevin Terwilliger von Dell

Terwilliger zufolge kaufen Endkunden "nicht auf der Grundlage von KI". Dies ist eine erstaunlich offene Aussage für einen der engsten Microsoft-Partner, wo für die Copilot+-PC kräftig die Werbetrommel gerührt wird und immer neue KI-Funktionen eingeführt werden. Vielmehr noch scheint man bei Dell zu befürchten, dass die Konzentration auf die KI-Hardware die Endkunden sogar noch verwirrt.

Vor allem bei den Notebooks wird seit mehr als einem Jahr viel zur KI-Hardware propagiert. Allesamt sehen die Hersteller hier das größte Wachstumspotenzial und allesamt wollen diese vom aktuellen KI-Boom profitieren. Ob und wie gut dies gelingt, wird höchst unterschiedlich bewertet.

Wie ist eure Abschätzung zu diesem Thema? Kauft ihr eine Grafikkarte im Hinblick auf die KI-Leistung und wenn ja, wozu benötigt ihr dies? Die gleiche Frage stellt sich beim Kauf eines neue Notebooks. Die Prozessoren bieten hier integrierte NPUs mit 50 bis 80 TOPS. Ist dies relevant für euch?