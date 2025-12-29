Werbung

Laut der japanischen Abteilung der Nachrichtenagentur Yahoo soll ein Ingenieur bei Samsung Geschäftsgeheimnisse an den chinesischen Konkurrenten ChangXin Memory Technologies (CXMT) weitergegeben haben.

Bei den Informationen soll es sich nicht nur um vage technische Informationen und Anweisungen gehandelt haben, sondern um präzise Betriebsdaten, darunter spezifische Gasverhältnisse, Reaktordrücke und Fotolackparameter, wie sie in der Halbleiterfertigung von entscheidender Bedeutung sind.

Die Datensätze sollen zudem auf einem jahrelangen Entwicklungsprozess bei Samsung basieren, der nach unzähligen Versuchen den Stand erreicht hat, der nun in dieser Form an CXMT weitergegeben wurde. Dies soll CXMT nun in die Lage versetzen, den eigenen Entwicklungsprozess deutlich abzukürzen. So können die eigenen Belichtungsmaschinen, die recht ähnlich zu denen bei Samsung sein sollten, mit den angepassten Parametern betrieben werden.

Üblicherweise gibt es Schutzvorkehrungen, die verhindern sollen, dass solche Informationen weitergegeben werden können. Der Samsung-Ingenieur soll durch das Ausnutzen von Schwachstellen in der internen Sicherheit von Samsung und das Umgehen aller digitalen Überwachungsmaßnahmen über 600 einzelne Prozessschritte in handschriftlichen Notizen festgehalten haben.

CXMT ist auf die Herstellung von DRAM spezialisiert. In diesem Jahr soll der Hersteller eine Kapazität von 720.000 Wafern pro Quartal erreicht haben. DDR4 und LPDDR4 stellt man in einem 19-nm-Prozess her, aber inzwischen wird auch DRAM für DDR5 gefertigt, was vermutlich in einem fortschrittlicheren Fertigungsprozess (10-nm-Klasse) geschieht.

Die schnellen Fortschritte bei CXMT in der Massenproduktion von DRAM in der 10-nm-Klasse haben für einige Aufmerksamkeit gesorgt und ließen bereits vermuten, dass das Unternehmen hier externe Unterstützung erhalten hat. Die vollständige Übernahme der PRP-Prozess-Roadmap von Samsung wäre eine mögliche Erklärung für diesen schnellen Fortschritt. Die US-Regierung hat das Unternehmen bereits 2022 auf die Liste für ein Importverbot gesetzt. Seit März 2024 werden auch entsprechend Sanktionen erwogen.