Werbung

Mit der Begründung, die nationale Sicherheit der USA schützen zu wollen, hat die Trump-Regierung die Ausfuhr der neuesten KI-Beschleuniger nach China untersagt. Davon betroffen ist sämtliche Hardware, die auf den Blackwell-Chips basiert. Die angepassten KI-Beschleuniger H20, die auf Basis vorherigen Beschränkungen entwickelt wurde, kann NVIDIA in China nicht verkaufen, weil die dortige Regierung Spionagefunktionen in der Hardware vermutet.

Via Truth Social hat US-Präsident Donald Trump verkündet, dass die USA die Ausfuhr der H200-Beschleuniger erlauben werde. Allerdings muss NVIDIA 25 % an Umsatzbeteiligung an die US-Regierung zahlen. Auch den Mitbewerbern wie AMD und Intel wird in Aussicht gestellt, dass sie ihre an die Regularien angepassten KI-Beschleuniger mit einem Aufschlag von 25 % nach China verkaufen dürfen.

NVIDIA wird diese Nachricht freuen, denn das Geschäft mit China ist in den vergangenen Monaten quasi zum Erliegen gekommen, wenngleich chinesische Unternehmen auf Ausweichmärkten wie Singapur bedient haben.

Die aktuelle Lösung der Umsatzbeteiligung ist offenbar noch nicht in jedem Detail geklärt. So stellt sich die Frage, inwieweit eine solche Umsatzbeteiligung das Argument der nationalen Sicherheit aufwiegt. Als Dealmaker verwundert es aber nicht, dass Trump ein Geschäft anderen Argumenten vorzieht. Aufseiten Chinas muss sich zudem zeigen, dass die Argumentation des Spionageverdachts beim H20-Beschleuniger für den H200-Beschleuniger offenbar nicht mehr gilt. Offen ist außerdem die Frage, ob die Umsatzbeteiligung von 25 % zusätzlich zu den ohnehin schon festgelegten 15 % anfallen oder ob hier "nur" zehn Prozentpunkte hinzukommen.

Ob NVIDIAs direkter Absatz am chinesischen Markt nun wieder steigen wird, wird sich zeigen müssen. Dies wird wohl auch davon abhängig sein, zu welchen Preisen das Unternehmen den H200-Beschleuniger in China wird anbieten können.