Noch im März berichtet wir darüber, dass Amazon sich zu Sparmaßnahmen gezwungen sah und deshalb die von dem Unternehmen bereits 2007 aufgekaufte Website Digital Photography Review, kurz DPReview, plante im Monat darauf komplett still zulegen. Wie sich nun zeigt, droht dem etablierten Portal für Berichterstattung rund um Digitalfotografie und Fotografie-Kultur doch nicht das endgültige Aus.

Wie der Chefredakteur Scott Everett bekannt gegeben hat, wurde die Seite von Gear Patrol, einer 2007 ins Leben gerufenen Webseite für Verbrauchertipps, von Amazon übernommen. Gear Patrol meldete seinerseits, dass die Übernahme bereits am 20. Juni 2023 vollzogen wurde. Details über die Höhe des Kaufpreises gibt es nicht, die Vertragsparteien haben darüber Stillschweigen vereinbart.

DPReview erlangte vor allem wegen seiner aufwendigen und detaillierten Kameratests schnell an Bedeutung innerhalb der Szene. Über die Jahre gelang es der Webseite so eine beachtliche Datenbank aufzubauen, indessen Fahrwasser sich auch eine interessierte wie engagierte Community bildete. Mit dem Aufkommen von YouTube wurde auch dort ein entsprechender Kanal aufgebaut, auf dem die Testergebnisse umfangreich in Videos besprochen wurden.

Schwer zu schaffen machte dem Portal der Siegeszug der Smartphones und ihrer stetig besser werdenden Kameras, die dem Markt für Digitalkameras zunehmend das Wasser abgegraben haben. Zudem versäumte es Amazon das Portal weiterzuentwickeln und das Potential auszuschöpfen.