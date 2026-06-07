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Auch im Jahr 2026 sind wir nach Taipeh zur Computex geflogen und zahlreiche Hersteller stellen von dort etliche neue Produkte und Entwicklungen vor. Am letzten Messetag haben wir bei sechs Herstellern Videos produziert.

Wir konnten am letzten Tag Neuerungen aus dem Bereich der Gehäuse, Netzteile, Storage, RAM, Eingabegeräte, Monitore und Kühlung in Videoform festhalten. Besucht haben wir Lian Li, Seasonic, ASRock, Netac, Valkyrie und Noctua.

Lian Li: Kreative Gehäuselösungen

Bei Lian Li gab es auf der Computex einiges zu sehen: Das neue O11D mit ARGB-Beleuchtung und austauschbarer Front kostet 169 Dollar (Q4). Das kompakte B4-MATX startet am 26. Juni ab 70 Dollar und packt GPUs bis 358 mm. Der neue höhenverstellbare Desk für den Massenmarkt kommt im Q3 für ca. 500 Euro. Dazu wurden auch Edge-Platinum-Netzteile (1.000/1.200W) mit Temperatur-Notaus und das Lancool 4 für 130 Euro mit ARGB-Lüftern und Modding-Optionen ausgestellt.

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Seasonic: Neue Netzteile und Schutz vor schmorenden Steckern

Bei Seasonic drehte es sich natürlich um hochwertige Netzteil, in diesem Jahr sogar für KI-Workstations und High-End-Systeme. Die neue Serie basiert auf einem Dell-Projekt, startet mit 1.600 Watt (bis 3.200 Watt) im Q4 und legt großen Wert auf Zuverlässigkeit und 24/7-Betrieb. Highlight ist die OptiGuard-Technik: Sie überwacht die Stromleitungen, warnt bei Problemen und trennt im Notfall nur die Grafikkarte ab, damit der Rest weiterläuft. Dazu gibt’s Temperaturüberwachung. Außerdem kommen überarbeitete Focus- und Core-Modelle, ein neues 1.300-Watt-SFX-Netzteil (Q1 2027) und die limitierte rote Rosso-Sonderedition mit schicken gesleevten Kabeln zum Weihnachtsgeschäft.

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ASRock: Netzteile, Gaming-Monitore und interessante AiOs

Auf dem ASRock-Stand konnten wir die neuen Netzteile der Taichi- (bis 3.200 Watt für KI und Workstations), Phantom-Gaming- (leises SFX-Modell) und Steel-Legend-Serie – alle mit 80+ Platinum, 12V-2x6-Anschlüssen, Temperaturüberwachung und optionalen angewinkelten Steckern gegen Kabelbrände - begutachten. Bei den Gaming-Monitoren stechen die Taichi-Modelle heraus: QD-OLED mit QHD und 500 Hz sowie UHD mit 240 Hz und dazu WOLED-Varianten mit Dual-Mode. Zwei interessante AiOs wurden auch gezeigt: Die Taichi Aqua 360 LCD mit flexiblem, magnetischem Display und die Taichi 360 Holo mit rotierendem Propeller für Hologramm-Effekte.

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Netac: Neue RAM-Serie und Storage-Lösungen

Bei Netac haben wir auf der Computex neue Speicherprodukte gesehen: Die Shadow-II-DDR5-RAM-Serie geht bis 7.600 MT/s, hat schwarze Heatspreader mit RGB-Beleuchtung (synchronisierbar) und unterstützt XMP 3.0 sowie EXPO. Im Enterprise-Bereich gibt es U.3-SSDs bis 30 TB mit hoher Schreibdauer. Dazu das robuste WH43-Thunderbolt-Gehäuse für NVMe-SSDs und die WF22-Docking-Station, die perfekt unter den Mac Mini passt. Für Consumer bietet die ZX20-Serie externe SSDs in vielen Designs, Farben und Materialien (bis 4 TB).

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Valkyrie: Gehäuse, eine Maus und AiOs mit niedrigen Preisen

Valkyrie stellte auf dem Computex-Messegelände das Fortress Midi-Tower-Gehäuse mit Holzakzenten aus und dieses kommt in Schwarz und Weiß für nur ca. 80 Euro. Die leichte M1 Pro Maus (59 g) mit starkem Sensor und bis 8.000 Hz soll rund 70 Euro kosten. Die neue Liquid Enforcer 360 AiO mit Display wird es für ca. 160 Euro in Schwarz und Weiß geben – dazu gibt es noch günstigere Prototypen. Alles soll schon bald zu attraktiven Preisen erscheinen.

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Noctua: Die AIO kommt bald, der Siphon im kommenden Jahr

Bei Noctua dreht sich auf der Computex alles um die neue AiO NL-LC1, die ab 16. Juni erscheint: 240 mm für 220 €, 360 mm für 250 € und 420 mm für 280 €. Sie soll dank starker Schall- und Vibrationsisolierung an der Pumpe extrem leise sein, hat drei Modi (Quiet, Balanced, Manual) und nutzt die neuen Top-Lüfter. Dazu gibt es einen optionalen VRM-Lüfter für 20 €. Als Highlight zeigte Noctua außerdem einen Prototypen einer pumpenlosen Thermosiphon-Phasenwechselkühlung, die in etwa AiO-Leistung bringen soll und erst 2027 kommt.

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Weitere Videos der ersten drei Messe-Tage

Sollten die vielen Videos der ersten drei Tage untergegangen sein, haben wir die drei Verlinkungen zu den News-Beiträgen und den Videos nochmal unten aufgelistet.



Computex-Videos von Tag 1

Computex-Videos von Tag 2

Computex-Videos von Tag 3