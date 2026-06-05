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Sudokoo setzt auf der Computex vor allem zwei Schwerpunkte: Im Gehäusesegment zeigt man vier frische Designs, die man für ATX- bzw. Micro-ATX-Modelle nutzt. Und im Kühlungssegment stehen Modelle mit Vapor Chamber im Fokus.

Die vier neuen Gehäusedesigns sind LUMEN, SOLAR, STARLIGHT und AURORA. Sie sind optisch alle sehr unterschiedlich. SOLAR zeigt sich mit einer Front, bei der querlaufende Rippen auf orangefarbene Akzente und optisch eingebettete Frontlüfter treffen. STARLIGHT beleuchtet hingegen ein Frontband mit bunten Lichtpunkten, LUMEN wird von einer feinen Rippenstruktur vor den Lufteinlässen geprägt und AURORA zeigt eine zweifarbige Webstruktur und einen großen und beleuchteten Sudokoo-Schriftzug. Während LUMEN, SOLAR, STARLIGHT ATX-Gehäuse sind, ist AURORA ein kompakteres Micro-ATX-Modell.

Als neue Luftkühler haben wir uns den SK700V VC MACH und den MACH820 angesehen. Beides sind Vapor-Chamber-Modelle. Der SK700V VC MACH baut auf der SK700-Serie auf. Bei ihm kommen sowohl eine Vapor Chamber als auch ein 30 mm dicker MACH120-Lüfter zum Einsatz. Dadurch soll er eine maximale TDP von 300 W bewältigen können. Der MACH820 wurde als Single-Tower-Kühler und ebenfalls mit Vapor Chamber konzipiert. Sudokoo bestückt ihn mit einem 38 mm dickem 140-mm-Lüfter, der aus Flüssigkristallpolymer (LCP) gefertigt wird. Der MACH820 ist sogar auf eine TDP von bis zu 320 W ausgelegt. Optisch wird er von einer Alu-Abdeckung mit Lochmuster geprägt.

Schließlich stellt man mit MACH120 WH und MACH140 WH die ersten eigenen weißen Performance-Lüfter aus. Rotor und Lüfterrahmen werden bei diesen Lüftern mit LCP verstärkt. Zu diesen Lüftern hat man in Taipeh anschaulich den strukturellen Aufbau gezeigt. Genauso visualisiert Sudokoo auch den Aufbau der Vapor Chamber, die man bei den neuen Kühlern nutzt. Die entsprechenden Fotos findet man in unserer Galerie.

Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen Produkte hat Sudokoo bisher nicht gemacht.