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Der dritte Messetag war bei uns besonders produktiv. Wir haben gleich zwölf Videos gedreht, und können damit Produktneuheiten von ganz unterschiedlichen Herstellern vorstellen. Darunter sind mit Noblechairs und TX3 zwei Anbieter von Gaming-Möbeln. Wir haben uns aber auch ganz unterschiedliche Komponenten angesehen. Darunter sind beispielsweise ein neues Gehäuse von Arctic, die nächste Assassin-Kühlergeneration von DeepCool, Enermax-Netzteile mit 13-jähriger Garantie oder auch ein HAVN-Gehäuse für Formel-1-Fans.

Für Freitag stehen noch einige spannende Termine in unserem Kalender. Auch morgen werden wir unseren Lesern also wieder Neuheiten von der Computex vorstellen können.

Arctic: Micro-ATX-Showgehäuse, Dual-Fan-Kühler, neue Lüfter und eine Lüftersteuerung

Bei Arctic standen neue Gehäuse und Kühllösungen im Fokus. So stellen wir mit dem Xtender Mini das Micro-ATX-Geschwistermodell zum großen Xtender vor. Arctic zeigt damit auch, dass man das Gehäusesegment weiter im Fokus hat. Zu den Neuheiten aus dem Kühlungssegment gehören der Luftkühler Freezer 61 mit je einem 140- und einem 120-mm-Lüfter, neue BioniX-ARGB-Lüfter mit Daisy-Chain-Kopplung und ein neuer FAN-Controller mit zehn Lüfteranschlüssen.

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DeepCool: 3.200-W-Netzteil, neuer Assasin-Kühler und AiO-Kühlungen mit Display

Zu den spannendsten Neuheiten von DeepCool gehören neue All-in-One-Wasserkühlungen mit integrierten Displays. Bei der LT360 Vision ARGB ragt das Display leicht erhöht in den PC-Innenraum. Zudem wird es auch von DeepCool eine AiO-Kühlung mit gebogenem Display geben. Dabei ist das Displaymodul abnehmbar. Als neuer High-End-Luftkühler wird der Assassin 5 Vision mit Vapor-Chamber-Technologie und integriertem Display gezeigt. Schließlich kommt ein enorm leistungsstarkes 3.200-W-Netzteil der Gamer-Storm-Marke auf den Markt.

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Ducky: Sonderedition zum Jahr des Pferdes

In China ist aktuell Jahr des Pferdes - und passend dazu hat Ducky eine Sonderedition der Cushion 98 präsentiert. Die zeigt tatsächlich ein Pferdebild. Ihre Switches sollen zudem an den Klang eines galoppierenden Pferdes erinnern. Alternativ gibt es die Tastatur auch in einer Standard-Ausführung, die in verschiedenen Farben erhältlich ist. Günstiger sind die OK-M-Modelle, die in verschiedenen Layouts angeboten werden. Dabei verbaut Ducky Kunststoff.

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Enermax: System im Tauchbad, Netzteile mit langer Garantie und starke AiOs

Für Endkunden hat Enermax mit der neuen PFA-Kühllösung eine pumpenlose Zweiphasen-Kühlung entwickelt. Die soll bis zu 900 W Abwärme bewältigen können. Konventioneller sind die neuen Mariner-AiO-Wasserkühlungen, die allerdings mit Preisen von bis zu 500 Euro im sehr gehobenen Preissegment angesiedelt werden. Im Netzteilbereich gibt es mit Platimax III 1200 und MaxTyan II 1650 zwei Oberklasse-Modelle, die unter anderem mit einer 13-jährigen Garantie beeindrucken.

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FSP: Workstation-Case, SFF-Cases, Netzteile und AiO-Wasserkühlungen

FSP zeigt in Taipeh ganz unterschiedlich ausgelegte Gehäuse. Das U661 ist ein großes Workstation-Modell, an dem unter anderem die drei 160-mm-Axiallüfter auffallen. Sehr viel kompakter ist hingegen das S210, das mit praktischem Tragegriff ausgestattete ist. Neuheiten gibt es auch im Netzteilbereich. Die Vic-Serie deckt den Einstiegsmarkt ab. Für kleine Gehäuse gibt es die leistungsstarken SFX-Modelle Dagger PM mit 1.000 und mit 1.200 W und für den Workstationeinsatz neue Cannon-Modelle mit 2.500 und sogar 3.300 W. Schließlich entwickelt FSP aktuell eine neue AiO-Kühlung, bei der ein Reverse-Lüfter Luftverwirbelungen im Gehäuse verhindern soll.

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HAVN: Formel-1-Gehäuse, kleiners Showmodell und eigene Netzteile

HAVN möchte Formel-1-Fans ansprechen und hat mit dem HS 420 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Edition eine ganz speziell gestaltete Version seines bekannten HS 420 designt. Als kleinere Alternative zu diesem Showgehäuse wird auf der Computex das HS 360 gezeigt. Und dann hat man mit XR 1200W und XR 1000W auch noch eigene Netzteile entwickelt.

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InWin: Breeze-Case in drei Farben, GX-285 im Retro-Look und offene Gehäuse Neo und Air

Zu den auffälligsten Computex-Neuheiten von InWin gehören die neuen Breeze-Gehäuse mit geriffeltem Glas. Sie gibt es nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in Braun. Das GX-285 ist hingegen ein Modell im Retro-Look. Sein 10,1-Zoll-Frontdisplay kann als Zweitmonitor oder als Touch-Bedienfeld für die Spieleauswahl genutzt werden. Es wird sogar ein kleiner Spiele-Controller mitgeliefert. Vertikal ausgerichtet sind hingegen die beiden Modelle Neo (ATX) und Air (Mini-ITX).

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Lynk+: CPU-Kühler, Erweiterungs-Radiatoren und weitere Grafikkarten kommen bald

Lynk+ ist für sein modulares AiO-Kühlungssystem bekannt. Zur Computex zeigt man nun einen CPU-Kühler für Sockel AM4, AM5, LGA1700 und LGA1851. Dieser Kühler kann einfach über patentierte Steckverbinder in den Kreislauf eingebunden werden. Für die Zukunft ist noch ein Modell für Ryzen Threadripper geplant. Zusätzlich zum Core Radiator im 360-mm-Format soll bald eine kompaktere 240-mm-Ausführung folgen. Auch ein Wasserkühler für verschiedene Modelle der GeForce RTX 5080 ist zeitnah zu erwarten. Gemeinsam mit PNY hat man schließlich die PNY GeForce RTX 5090 32GB mit AiO-Kühlung vorgestellt.

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Noblechairs: Neuer Aura ohne Gaming-Look

Bei Noblechairs drehte sich fast alles um den neuen PC-Stuhl Aura. Der orientiert sich eher an klassischen Office-Lösungen und ist damit kein typischer Gaming-Stuhl mehr. Im Fokus steht vor allem die ergonomische Ausstattung. Als Besonderheit sind die Armauflagen austauschbar. Von den bereits bekannten Modellen zeigte Noblechairs neue Farbvarianten, darunter auch eine Star-Trek-Version.

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NZXT: Neue Lüfterserien mit teils extremer Beleuchtung

Eine der wichtigsten Computex-Neuheiten von NZXT haben wir bereits direkt getestet: Das neue Showgehäuse H6 RGB+ (2026). Doch daneben hat NZXT auch neue Lüfterserien im Gepäck. Neben der RGB-Serie gehört dazu auch die spektakulär beleuchtete Ultra-RGB-Serie. Sie umfasst 120-, 140-, 240-, 280- und sogar 420-mm-Modelle.

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QNAP: Mehr KI-Nutzung und leistungsstärkere Hardware

Bei QNAP geht es aktuell vor allem um KI-fähige NAS-Systeme. Schon von den aktuellen Modellen können viele diverse KI-Aufgaben ausführen. Ein neues 8-Bay-NAS mit Intel-Prozessor kann laut QNAP inzwischen sogar bis zu 180 TOPS erreichen. Auch seine Suchsoftware entwickelt QNAP weiter. Qsirch erhält eine KI-gestützte Suchfunktion, die Inhalte selbst in Videos analysieren kann. So lassen sich Motive, Orte oder Ereignisse in der Mediensammlung finden. Automatisches Transkribieren zum Durchsuchen gesprochener Inhalte wird ebenfalls unterstützt. Das KI-NAS-System QAI H1290 FX ist zudem eine Oberklasselösung mit AMD-Epyc-Prozessor, zwölf Einschüben und der Möglichkeit, leistungsstarke Grafikkarten zu integrieren.

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TX3: Neue Sitzmöbel

Bei ThunderX3, kurz TX3, konnten wir auf einem TX3 Core 360 Platz nehmen. Dieser Gamingstuhl ist in unterschiedlichen Farben und Varianten erhältlich. Er kann einen Synchronmechanismus, eine Lumbar-Stütze und 5D-X-360°-Armstützen bieten. Die Kopfstütze erinnert an den Look von Autositzen.

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