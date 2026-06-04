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Auch im Jahr 2026 sind wir nach Taipeh zur Computex geflogen und stellen von dort etliche neue Produkte und Entwicklungen vor. Am zweiten Messetag haben wir Videos bei acht Herstellern Videos produziert.

Wir konnten am zweiten Tag Neuerungen mit dem Schwerpunkt Gehäuse und Kühlung in Video-Form festhalten. Besucht haben wir Cooler Master, Corsair, be quiet!, Phanteks und Endorfy als lange Player auf dem Markt. Doch auch HYTE und TCOMAS als neuere Unternehmen hatten zahlreiche Neuerungen zu zeigen.

Cooler Master: HAF II 500 mit großen Lüftern, Aluminium-Lüfter und die MWE-Netzteilserie

Cooler Master hat auf der Computex 2026 das neue HAF II 500 High-Airflow-Gehäuse mit riesigen 220- und 180-mm-Mighty40-Lüftern vorgestellt (Start Sommer). Weitere Neuheiten sind das leise Silencio 600, der hochwertige MasterFan A mit Aluminium-Rahmen und sehr kleinem Spalt sowie die MWE-Netzteilserie mit 12VHPWR-Schutz und automatischer Abschaltung.

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Montech: AiO-Wasserkühlungen, Lüfter und ein Gehäuse

Montechs Highlights auf der Computex 2026 sind die HyperFlow LCD Pro mit integriertem Display und vereinfachter Montage, die leistungsstarke CyberFlow Ultra mit gebogenem Display zum günstigen Preis, die modularen magnetischen Link-FanINF 120-mm-Lüfter mit Reverse-Variante und das überarbeitete King 95 3D Jubiläumsgehäuse mit Panoramaglas, Platz für bis zu 10 Lüfter und guten Montageoptionen.

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HYTE: Farbenfrohes X50, FA12-Lüfter und transparente AiO-Wasserkühlung

Highlights von HYTE sind das farbenfrohe X50-Gehäuse mit passenden Kabelsets in Varianten wie Lila-Blau und Pink, die darauf abgestimmten FA12-Lüfter, die THICC-FR12-Lüfterserie mit durchgehender Triple-Einheit und nahtloser RGB-Beleuchtung, das Premium-Gehäuse Y70 Touch Infinite mit integriertem anpassbarem Touch-Display sowie die günstigere Y50-RGB-Serie. Ergänzt wird das Line-up durch eine neue transparente AiO-Wasserkühlung mit RGB, die Ende 2026 zum attraktiven Preis erscheinen soll.

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Corsair: Markantes Wathog-Case, neie AiO-Serie mit 5-Zoll-Display, Uniframe-Lüfter und starke Netzteile

Bei Corsair haben wir uns das markante Warthog-Gehäuse im Military-Look (Schwarz oder Oliv, ab 169 Euro), die neue iCUE LINK TITAN II AiO-Serie mit 5-Zoll-LCD-Variante (ULTRA, RX RGB und RX), eigene Uniframe-Lüfter (LX360 RGB) sowie die Netzteile AX1600i (1600 Watt Flaggschiff) und das besonders auffällige HX1000i Shift Crystal mit sichtbarem Innenleben und RGB-Lüfter angesehen.

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be quiet!: Dark Rock Pro 6, Dark Power Pro 14 IO und Pure Base 803

Auf der Computex hat be quiet! den softwaresteuerbaren Light Wings Pro IO Lüfter (360/420 mm), den Dark Rock Pro 6 IO LCD CPU-Kühler mit Display, die neue High-End-Netzteilserie Dark Power Pro 14 IO (1300 und 1600 Watt), das Pure Base 803 Gehäuse (in Schwarz/Weiß, Airflow- und LX-Variante, Platz für bis zu 11 Lüfter, Release Q1 2027) mit integrierter Light Loop IO LCD Wasserkühlung sowie die neue Light Mount TKL-Gaming-Tastatur mit Silent-Switches und RGB-Steuerung vorgestellt.

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Phanteks: XT V5 und XT M5 mit 7-Zoll-Display, EX6 (Max) und EX5-AiO

Auf dem Phanteks-Stand war das XT V5 (und Mesh-Variante XT M5) mit 7-Zoll-LCD-Display hinter Glas, Unterstützung für Grafikkarten bis 425 mm und einem Preis von rund 110 Euro sehr attraktiv. Besonders auffällig ist das innovative EX6, das auf ein klassisches Kistendesign verzichtet und die Komponenten in separaten angedockten Boxen für optimierten Airflow unterbringt. Die EX6 Max bietet integrierte AiO-Wasserkühlung, RGB-Beleuchtung und ein großes 10-Zoll-LCD-Display. Die günstigere EX5-Variante startet ab 99 Euro (mit AiO +50 Euro). Release ist für Q3 2026 geplant.

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Endorfy: "Fishbowl"-Gehäuse-Konzept und jede Menge Kühlungskomponenten

Endorfy hat auf der Computex 2026 ein neues Gehäusekonzept namens „Fishbowl“ vorgestellt. Das Panorama-Gehäuse mit großen Glasflächen kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden und soll knapp über 100 Euro kosten. Zusätzlich bringt der Hersteller viele bestehende Kühlprodukte in Weiß heraus, darunter den Fortis 5 White ARGB, den Fera-Kühler sowie die Fluctus-Lüfter in 120 und 140 mm. Im Audiobereich kommen zwei neue kabellose Gaming-Headsets: das günstige Viro Infra Wireless und das höherwertige Viro Wireless mit virtueller 7.1-Surround-Unterstützung und Geräuschunterdrückung.

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TCOMAS: Modulare AiOs und UPS-Gehäuse im Fishtank-Design

Bei dem noch jungen Unternehmen TCOMAS stehen die AiO-Wasserkühlungen mit großen, modularen Displays im Mittelpunkt. Die Varianten umfassen das gebogene NEOX mit Aluminiumgehäuse, das CUBE D3 mit zwei Displays sowie das EXIT D3 mit drei Displays und 3D-Effekt. Alle Modelle basieren auf derselben Kühlleistung, der Unterschied liegt lediglich bei den Displays. Zusätzlich zeigte das Unternehmen das UPG-Gehäuse im Fishtank-Design mit abgerundeten Ecken, magnetischem Display und fünf vormontierten Lüftern (verfügbar in Schwarz und Weiß). Das Display lässt sich flexibel positionieren und über die Hersteller-Software steuern.

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Für die nächsten Tage haben wir schon etliche weitere Videos fest eingeplant. Wir sind gespannt, was für Neuheiten die Hersteller noch in petto haben werden.