Werbung

Auch im Jahr 2026 sind wir nach Taipeh zur Computex geflogen und stellen von dort etliche neue Produkte und Entwicklungen vor. Schon am ersten Tag haben wir Videos bei zehn Herstellern gedreht: Von A wie ADATA bis Z wie Zotac.

Wir können dabei Neuheiten aus ganz unterschiedlichen Segmenten vorstellen. Darunter ein Gehäuse, das gleich zwei Micro-ATX-Systeme übereinander aufnimmt, eine AiO-Kühlung mit Hologrammeffekt, ein DDR5-8000-Kit mit bis zu 256 GB, eine spezielle Noctua Edition von Thermal Grizzly und mehr. Bei Zotac gibt es zudem ein Gewinnspiel, bei dem man eine Grafikkarte gewinnen kann.

ADATA: Schneller Speicher, Kühllösungen mit Displays, auffällige Gehäuse und leistungsstarke Netzteile

ADATA ist mit Speicher groß geworden. Zur Computex zeigt man die neue DDR5-Serie XPG Novakey RGB, die unter anderem mit einer Geschwindigkeit von DDR5-8000 angeboten wird und mit spiegelnden Heatspreadern auffällt. Doch neben Speicher gibt es von ADATA auch ganz andere Produkte. So haben wir uns den Luftkühler XPG Maestro View V62DA und die AiO-Kühlung Levante View 360 angesehen. Beide können ein Display vorweisen. Das Invader X Elite ist ein Gehäuse, das Fish-Tank-Design und Holzelemente kombiniert. Als sehr leistungsstarkes Netzteil haben wir uns zudem das Fusion Titanium mit bis zu 1.600 W angesehen.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Alphacool: Neue AiOs für CPU und GPU sowie eine Kühlung für Konsolen

Mit der Core 2 XT zeigt Alphacool den Nachfolger der Eisbär-Serie. Die neue AiO-Kühlung nutzt die aktuelle DC-LT3-Pumpe und wird mit verschiedenen Radiatoren bis hin zum 360-mm-Format auf den Markt kommen. Für die Grafikkartenkühlung wurde die Core GPU als AiO-Wasserkühlung entwickelt. Dabei kommen gleich zwei DC-LT2-Pumpen zusammen mit einem 360-mm-Radiator zum Einsatz. Für den Custom-Loop-Bereich kommen neue Varianten der CPU-Kühler-Serie Core 1, Grip-Fittings und die Core-Flat-Ausgleichsbehälter auf den Markt.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Cougar: Günstige Gehäuse, neue AIOs und Workstation-Gehäuse

Von Cougar haben wir uns mit dem DuoAir RGB und dem CFV220 RGB zwei günstige Gehäuse angesehen. Beim DuoAir RGB hat der Nutzer sogar die Wahl, ob er ein Glas- oder eine Mesh-Front montieren möchte. Für den Workstation-Einsatz sind NU 500 und NU 700 gedacht. Die beiden AiO-Kühlungen LQX Pro 360 ARGB sowie LQX Elite 360 ARGB sind ganz unterschiedlich ausgestattet. Die LQX Pro 360 ARGB hat immer einen VRM-Lüfter und wahlweise auch ein Display. Bei der LQX Elite 360 ARGB gibt es beides nicht, dafür aber einen A-RGB-Aufsatz.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Inno3D: Weiß als Trendfarbe und neue Karten-Designs

Bei Inno3D haben wir uns in erster Linie weiße Farbvarianten der NVIDIA-Grafikkarten und die auffällige GeForce RTX 5090 iChill Frostbite Pro mit vormontiertem Wasserkühler angesehen. Dazu fanden wir aber auch Designstudien für zukünftige Grafikkartenkühler spannend. Dabei sind z.B. großflächige Luftdurchlässe zur Verbesserung des Airflows sowie integrierte Displays auffällig.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

KLEVV: DDR5-8000 mit bis zu 256 GB und neue PCIe-5.0-Laufwerke

KLEVV präsentiert zur Computex neue DDR5-Module für Intel-Plattformen, die mit zwei 128-GB-Modulen auf 256 GB an Kapazität kommen und trotzdem Taktraten von DDR5-8000 ermöglichen. Für AMD-Systeme gibt es neue Module aus der CRAS-V-RGB-Prime-Serie, die auf hohe Geschwindigkeit und niedrige Latenzen ausgelegt wurden. Auch das SSD-Segment kann Neuheiten auffahren. Das PCIe-5.0-Modell Genuine G540 soll in der absoluten Oberklasse angreifen. Für Preis-Leistungs-orientierte Nutzer ist hingegen die CRAS C925 Lite interessanter.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Sharkoon: Neue Tastatur, neue Mäuse, neue Gehäuse und mehr

Sharkoon richtet sich auch auf der Computex besonders an preisbewusste Nutzer. Mit der PureWriter W100 zeigt man eine kabellose Tastatur, die vor allem für den Office-Einsatz interessant ist. Die SGM70W wurde hingegen als günstige Gaming-Maus mit Glas-Gleitflächen entwickelt. Als kompakte ATX-Gehäuse wurden Steel Shark Mini M sowie Steel Shark Mini G entwickelt. Die Gehäuseserie S25 soll schließlich eine dezente Optik mit einer modernen Ausstattung verbinden.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Thermal Grizzly: WireView II Pro "Noctua Edition", Diamant-Kühler und mehr

Auch von Thermal Grizzly gibt es nun eine "Noctua Edition" - und zwar vom WireView II Pro. Die zeigen wir im Video genauso wie den günstigeren WireView II. Thermal Grizzly hat aber auch mit Diamant als Kühlermaterial experimentiert sowie eigene Lüfter, die Wärmeleitpaste Duronaut Pro und neue Coatings entwickelt.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Thermaltake: Teilbare Netzteile und Micro-ATX-Gehäuse für zwei Systeme

Mit dem Dockpower hat Thermaltake ein ganz besonderes Netzteil entwickelt. Es besteht praktisch aus zwei Teilen. Ein Teil beherbergt die Elektronik, der andere hingegen die Anschlüsse. Dadurch kann man das System komplett verkabelt lassen und einfach nur den Elektronikteil austauschen. Eine weitere Besonderheit ist das Capo X, das gleich zwei komplette Micro-ATX-Systeme übereinander aufnehmen kann. Mit Retro 260 TG und Retro 360 TG sowie den passenden AiO-Kühlungen Retro 240 bzw. 360 Ultra reitet Thermaltake zudem auch auf der Retro-Welle.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

TRYX: Holo-Wasserkühlung und kleineres Luca Compact

Eine spannende AiO-Kühlung gibt es bei TRYX zu sehen. Die Holo 360 zeigt sich mit Hologramm-Effekt. Besonders performanceorientiert ist hingegen die Panorama V2 mit aktuellster Asetek-Pumpe und eine Freigabe für bis zu 350 W Verlustleistung. Sie bietet zudem wieder ein großes, L-förmiges Display. Sein Showgehäuse Luca Compact ist eine kompaktere Alternative zum regulären Luca. Auch das Luca Compact kann aber ein ausgewachsenes ATX-System bestens in Szene setzen.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zotac: Zum Geburstatg wird eine Sonderausgabe der RTX 5070 Ti verlost

Zotac zeigt nicht nur neue Produkte, sondern verlost zum 20. Geburstag auch eine besondere Grafikkarte: Eine Sonderausgabe der GeForce RTX 5070 Ti. Im Artikel zum Video gehen wir deshalb nicht nur auf die Vergangenheit von Zotac und auf neue Produkte ein, sondern informieren auch darüber, wie man am Gewinnspiel teilnehmen kann.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Für die nächsten Tage haben wir schon etliche weitere Videos fest eingeplant. Wir sind gespannt, was für Neuheiten die Hersteller noch in petto haben werden.