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Wie ihr anhand der News und Videos auf unserer Startseite bereits erkannt habt, hat die Computex 2026 ihre Tore geöffnet. Der erste offizielle Fachbesuchertag liegt bereits hinter uns und am gestrigen Vormittag wurde die Messe offiziell eröffnet. Vom 2. bis 5. Juni findet die Messe in den Hallen des Taipei Nangang Exhibition Center sowie im Taipei World Trade Center und dem Taipei International Convention Center statt und steht unter dem Motto "AI Together".

Für die diesjährige Computex 2026 werden laut den Veranstaltern rund 1.500 Aussteller aus aller Welt erwartet, die sich auf insgesamt 6.000 Messestände verteilen. Damit ist die Messe größer als je zuvor. Die Besucher der Messe stammen aus 150 verschiedenen Ländern – ein internationales Klassentreffen sozusagen.

Auf der Messe werden voraussichtlich über 86.000 Fachbesucher erwartet. Wir werden uns in den kommenden Tagen in den Messebereichen herumtreiben und versuchen, euch die wichtigen Neuigkeiten aus Taiwan an den heimischen Schreibtisch zu bringen. Alle News zur Computex findet ihr auf dieser Übersichtsseite.

Taiwan nimmt sowohl im klassischen PC-Markt als auch im aktuellen KI-Boom eine Schlüsselrolle ein. Kaum eine andere Region vereint so viele Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der IT-Industrie auf vergleichsweise engem Raum. Von der Entwicklung und Fertigung von Halbleitern über Mainboards, Server, Netzteile und Kühllösungen bis hin zur Endmontage kompletter Systeme stammen zahlreiche entscheidende Komponenten aus Taiwan oder werden dort entwickelt.

Hinzu kommt, dass die großen taiwanischen Serverhersteller inzwischen das Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur bilden. Unternehmen wie Quanta Computer, Wiwynn, Inventec und Foxconn produzieren einen Großteil der Server, die in den Rechenzentren von Hyperscalern und KI-Anbietern weltweit zum Einsatz kommen. Die enge Verzahnung von Chipfertigung, Hardwareentwicklung, Zulieferern und Fertigungskapazitäten ermöglicht es Taiwan, neue Technologien besonders schnell in marktreife Produkte umzusetzen.

Die zentrale Rolle Taiwans beruht daher nicht auf einem einzelnen Unternehmen, sondern auf einem einzigartigen Industrie-Ökosystem. Über Jahrzehnte entstand ein dichtes Netzwerk aus Halbleiterherstellern, Komponentenlieferanten, Entwicklungsdienstleistern und Systemintegratoren. Dieses Ökosystem macht Taiwan heute zu einem der wichtigsten Knotenpunkte der globalen Technologiebranche – sowohl für klassische PCs als auch für die Infrastruktur, auf der der aktuelle KI-Boom aufbaut.

Auf eine erfolgreiche und newsreiche Messe - auch ohne einen allzu großen KI-Fokus!