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Auf der ISC High Performance 2026 verleiht die Nimbus Alliance erneut ihre Innovation Awards in der HPC Edition 2026. Zur Allianz zählen XX/Pro aus Deutschland, Edge9 aus Italien, Technology Insider Pro aus den Niederlanden und Pronetic aus Spanien. Während der Messe werden besonders spannende und innovative Projekte gesucht, die mit den Nimbus Innovation Awards – HPC Edition 2026 ausgezeichnet werden.

Die Nimbus Innovation Awards – HPC Edition 2026 finden im Rahmen der ISC High Performance 2026 statt. Die ISC High Performance zählt zu den weltweit führenden Veranstaltungen im Bereich High Performance Computing. Die Nimbus Alliance, ihre Mitgliedsmedien sowie die Nimbus Innovation Awards stehen dabei in keiner organisatorischen Verbindung zur ISC High Performance selbst.

Unternehmen aus dem Technologiebereich können sich für eine Teilnahme bewerben, indem sie Unterlagen zu ihrer bedeutendsten Innovation im HPC-Umfeld der vergangenen zwölf Monate einreichen. Nach Abschluss der Bewerbungsphase wählt eine Jury aus Chefredakteurinnen und Chefredakteuren der Mitgliedsmedien der Nimbus Alliance die Preisträgerinnen und Preisträger aus.

Bewerbungszeitraum: Beginn am Dienstag, 26. Mai 2026

Einsendeschluss: Sonntag, 21. Juni 2026

Preisverleihung: Dienstag, 23. Juni 2026 – die Auszeichnungen werden an den Ständen der Gewinnerinnen und Gewinner auf der ISC High Performance 2026 überreicht

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Auszeichnungen werden am Abend des Dienstags, 23.Juni 2026, online bekannt gegeben – auf der Website der Nimbus Innovation Awards sowie auf den Websiten der vier Mitgliedspublikationen.

Die Award-Kategorien sind wie folgt:

Hauptkategorien:

Beste Innovation im Quantencomputing

Beste Innovation im Bereich Quantum-Software

Beste HPC-CPU-Innovation

Beste HPC-GPU-Innovation

Beste Innovation bei HPC-Serverplattformen

Beste Innovation im Bereich HPC-Storage-Hardware

Beste Innovation im Bereich HPC-Storage-Software

Beste HPC-Kühlungslösung

Beste HPC-Netzwerkinnovation

Beste HPC-Datenplattform-Innovation

Beste HPC-Stromversorgungs-Innovation

Beste HPC-KI-Innovation

Beste HPC-Nachhaltigkeits-Innovation

Spezialkategorien: