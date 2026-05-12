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Die Veranstaltung MSP Global versteht sich als international ausgerichtetes Event für Managed Service Provider (MSP) und digitale Transformation. Sie findet am 21. und 22. Oktober im PortAventura-Themenpark in Spanien (in der Nähe von Barcelona) statt und richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Branche. Ziel ist es, eine Plattform für den Austausch zu aktuellen Entwicklungen, Strategien und Herausforderungen in einem dynamischen Marktumfeld zu bieten.

Unter dem diesjährigen Leitmotiv "Serve Your Ecosystem" sollen insbesondere Ansätze diskutiert werden, mit denen sich zukünftige Herausforderungen im MSP-Umfeld meistern lassen.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an professionelles Fachpublikum aus der IT- und Digitalbranche, mit einem starken Fokus auf Managed Services und digitale Transformation. Dazu gehören neben den schon erwähnten Managed Service Provider (MSPs) auch Managed Security Service Provider (MSSPs), IT-Dienstleister und Systemintegratoren, Cloud-Service-Provider und digitale Reseller, IT-Consultants und Outsourcing-Spezialisten, Corporate-IT-Verantwortliche und IT-Leiter sowie unabhängige Softwareanbieter (ISVs).

Weiterhin adressiert die Veranstaltung auch Anbieter und Partner aus dem erweiterten Ökosystem, etwa Technologiehersteller, Plattformanbieter oder Unternehmen, die Dienstleistungen und Lösungen für diese Zielgruppen entwickeln und vertreiben.

Hardwareluxx wird vor Ort sein, genau wie auch schon auf dem Cloudfest in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 2.800 Teilnehmer den MSP Global 2025, im Jahr 2024 waren es etwas mehr als 2.000 Besucher.

Über diesen Link kann man sich ein Ticket (Standard Pass) zur MSP Global 2026 sichern.