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Die Nimbus Innovation Awards Cloud Edition 2026

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Die Nimbus Innovation Awards Cloud Edition 2026
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Die Nimbus Alliance hat die Gewinner der Nimbus Innovation Awards – Cloud Edition 2026 bekanntgegeben. Ausgezeichnet wurden dabei die relevantesten und wirkungsvollsten Entwicklungen, die derzeit die Cloud-Branche prägen. Die Preisverleihung fand im Rahmen der CloudFest 2026 im Europa-Park in Rust statt, wo die prämierten Unternehmen an ihren jeweiligen Messeständen geehrt wurden.

Die Cloud Edition der Nimbus Innovation Awards soll Technologien hervorheben, die spürbaren Fortschritt für Geschäftsanwender, IT-Teams und Channel-Partner leisten. Die Ausgabe 2026 konzentrierte sich auf Innovationen im Cloud-Bereich, die in den vergangenen zwölf Monaten vorgestellt wurden. Die Auswahl der Gewinner erfolgte durch ein Redaktionsteam aus vier europäischen Fachpublikationen für B2B-Technologie.

Die Jury bestand aus den Chefredaktionen und leitenden Redaktionsmitgliedern der zur Nimbus Alliance gehörenden Medienhäuser. Damit floss eine europaweite Perspektive auf Themen wie Enterprise-Infrastruktur, Cloud-Plattformen, Speicherlösungen, Netzwerke, KI, IT-Sicherheit und Business-Technologie in die Bewertung ein. Ziel war eine Auszeichnung, die auf fachjournalistischer Expertise, Marktkenntnis und einer praxisorientierten Bewertung von Innovationen basiert.

Nimbus Awards Cloud Edition 2026

Mit der Live-Bekanntgabe der Gewinner während des CloudFest und der Übergabe der Auszeichnungen direkt an den Messeständen der Aussteller setzt die Nimbus Alliance auf Sichtbarkeit dort, wo sich die Branche versammelt – auf der Ausstellungsfläche, im direkten Austausch mit Partnern, Kunden, Channel-Verantwortlichen und Entscheidungsträgern des internationalen Cloud-Ökosystems.

Zur Nimbus Alliance zählen XX/Pro aus Deutschland, Edge9 aus Italien und Pronetic aus Spanien. 

Nun zu den Gewinnern in den verschiedenen Kategorien:

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Glückwunsch allen Gewinnern!

Quellen und weitere Links

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