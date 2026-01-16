Werbung

Das CloudFest ist das weltweit größte Festival für Internet-Infrastruktur und Cloud-Computing und findet 2026 vom 23. bis 26. März im Europa-Park Rust statt. Statt eines nüchternen Kongresszentrums bespielt die Veranstaltung einen Freizeitpark und kombiniert Keynotes, Panels, Masterclasses, Barcamps sowie eine große Expo-Fläche mit einem deutlich festivalartigen Rahmenprogramm.

Mehr als 10.000 Teilnehmende, rund 250 Speaker und über 150 Partnerunternehmen aus etwa 80 Ländern sorgen für eine sehr internationale Mischung aus Technikfokus, Business-Deals und Networking in entspannter Atmosphäre. Die Agenda ist stark auf praxisnahe, ergebnisorientierte Tracks ausgerichtet – von AI und Cloud-Security über Infrastruktur- und Plattform-Themen bis hin zu Trends im Hosting- und Service-Provider-Umfeld. Auch Hardwareluxx wird vor Ort sein und am 24. März um 16:15 Uhr auf der Bühne das PMXX-Projekt vorstellen.

Interessant ist CloudFest vor allem für Entscheider und Fachkräfte aus der Cloud- und Hosting-Branche: Also Cloud Service Provider (CSPs), Hoster, MSPs, Rechenzentrumsbetreiber, Domain-Registrare, ISVs, Web-Agenturen, Systemhäuser, Corporate-IT-Verantwortliche sowie WordPress- und Web-Developer. Auch Infrastruktur- und Hardware-Hersteller, Hyperscaler-nahes Ökosystem, Security-Anbieter und SaaS-Start-ups nutzen CloudFest als Bühne, um sich in der Internet-Infrastruktur-Community zu positionieren und direkten Zugang zu ihrem Zielkanal zu bekommen.

Teilnehmende profitieren laut Veranstalter von einem kompakten Überblick über technologische Trends und Marktentwicklungen, können strategische Partnerschaften anbahnen und bestehende Kundenbeziehungen vertiefen – unterstützt durch gezielte Networking-Formate. Gleichzeitig schafft das Festival-Setting im Europa-Park eine informellere Atmosphäre, in der Gespräche oft offener, direkter und kreativer verlaufen als auf klassischen Messen.

Interessierte Hardwareluxx-Leser können sich kostenlos unter diesem Link ein Ticket für das Cloudfest 2026 schnappen. Der Link beinhaltet direkt den Code "6h6EHz5Z", mit dem ihr euch das Ticket sichern oder im Zweifel eben manuell eingeben könnt.