Eine ganze Wagenladung an Hardware-Neuigkeiten hat MSI zur CES mitgebracht. Dazu gehören unter anderem zahlreiche neue Notebooks mit Intels neuen Core-Ultra-300-Prozessoren, aber auch ein neuer QD-OLED-Monitor mit RGB-Stripe sowie die GeForce RTX 5090 Lightning Z.

Neue Hardware gibt es aber auch in einer neuen Profi-Serie, die MSI als PRO MAX auf den Markt bringt. Die Spanne reicht von einzelnen Hardware-Komponenten bis hin zu All-in-One-Systemen, die wir nun einmal vorstellen wollen.

Gezeigt wird unter anderem ein kompletter PRO-MAX-Build mit den dazugehörigen Komponenten. Dazu gehört zunächst einmal das Gehäuse in Form des PRO MAX 030 mit Mesh-Front, Glassseitenwand und einem IO-Panel an der linken Seite. Das Gehäuse bietet ausreichend Platz für ATX-Komponenten und Radiatoren oben, unten und in der Front des Gehäuses.

Weiterhin verbaut hat man ein PRO MAX X870E-A WiFi. Wie die Namensgebung verrät, handelt es sich dabei um ein Mainboard mit X870E-Chipsatz und damit für die aktuellen Ryzen-Prozessoren auf Basis des Sockel AM5. In der Ausstattung bietet das PRO ART X870E-A WiFi die Ausstattung wie drei PCIe-x16-Steckplätze, vier DIMM-Slots, drei M.2-Steckplätze, 5GbE- und 2.5GbE-Ethernet und USB4.

Versorgt wird das System von einem PRO MAX 1000PL, einem Netzteil mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1.000 W und der Möglichkeit, gleich zwei 12V-2x6-Anschlüsse zu versorgen. Dies wäre bei der Nutzung einer GeForce RTX 5090 Lightning beispielsweise notwendig. Das PRO MAX 1000PL ist "80 Plus Platinum" zertifiziert.

Die Kühlung des Prozessors übernimmt die PRO MAX M15 360 – eine AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator. Hier dürfte die neuste Entwicklung der Pumpen, wie sie auch in den CoreLiquid-Kühlern Verwendung findet, zum Einsatz kommen. Auf ein Display auf dem Pumpengehäuse verzichtet MSI trotz des Profi-Anspruchs in der schlichten Optik aber nicht.

Der Einsatz der PRO-MAX-Komponenten beschränkt sich aber sicherlich nicht auf einen speziellen Anwendungsbereich. Weiß die jeweilige Hardware zu gefallen, dann kann diese in jeder erdenklichen Kombination, die kompatibel ist, eingesetzt werden. Weitere Details zu den einzelnen Komponenten wird es dann geben, wenn die entsprechenden Produktseiten online sind.

PRO-MAX-Komplettsysteme

Neben einzelnen Komponenten der PRO-MAX-Serie stellt MSI auf der CES entsprechende Komplettsysteme vor. Darunter ist der PRO MAX 150 AI+ mit Ryzen AI 9 365 und einer GeForce-RTX-Karte in einem 15 l fassenden Gehäuse. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören die Möglichkeit, in zwei SODIMMs entsprechenden Speicher unterzubringen, und für die Massenspeicher stehen jeweils einmal M.2, ein 2,5-Zoll- und ein 3,5-Zoll-Einschub bereit. Welche spezifischen Ausstattungsvarianten MSI anbieten wird, ist noch nicht bekannt.

Bereits mit einem Display verbaut, ist der PRO MAX 24. Als PRO MAX 27 wird es das AiO-System zudem in einer größeren Variante geben. Das Monitor-AiO-System ist mit einem Ryzen 7 H255 ausgestattet. Das verbaute Display bietet eine Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Das Windows kann per Touch-Eingabe direkt über das Display bedient werden.

Mit an Bord sind ein WiFi 7, eine Pop-Up-Webcam mit 5 Megapixeln und ein integriertes Kabelmanagement. Als Office-System sollen die PRO MAX 24/27 schnell aufgestellt, eingerichtet und ready für den Arbeitsalltag sein.

PRO MAX 271UPXW12G

Mit dem PRO MAX 271UPXW12G stellt MSI das passende Stand-Alone-Display vor. Es bietet eine Bildschirmdiagonale von 26,5 Zoll bei einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Das QD-OLED-Panel arbeitet mit 120 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Wert legt MSI auch auf die Farbechtheit in der Darstellung, was im professionellen Segment sicherlich eine wichtige Rolle spielt. Zudem versieht MSI das Display mit einer Anti-Glare Low Reflection (AGLR)-Oberflächenbehandlung.

Anschlussseitig bietet das PRO MAX 271UPXW12G zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 14.1 (auch über USB-C), lädt ein eventuelle angeschlossenes Notebook mit bis zu 98 W und besitzt zudem fünf USB-Anschlüsse für sonstige USB-Hardware.