Cooler Master zeigte zur CES einen bunten Mix an Produkten. Die Bandbreite reicht von der modularen Kontrolleinheit über ein extrem leistungsstarkes SFX-Gehäuse und ein spiegelndes SFF-Gehäuse hin zu einer kompakten, wassergekühlten Workstation.

Die COOLING X getaufte Workstation ist ein geradlinig und kompakt gestaltetes System, das sich an Content Creators, Designer und Wissenschaftler richten soll. Ihre spezielle Wasserkühlung nutzt die Seitenteile zur Wärmeabgabe. So soll selbst bei voller Last eine sehr geringe Lautstärke möglich sein.

Die ausgestellte Konfiguration paart einen AMD Ryzen 9 7950X3D mit einer NVIDIA GeForce RTX 4080, 64 GB RAM und einem V850-SFX-Gold-Netzteil. Das System misst 266 x 249,4 x 371,6 mm und bringt 17,3 kg auf die Waage.

Als flexible und modulare Kontrolleinheit wurde der MasterHub entwickelt. Er bietet sich z.B. für Streamer und Content Creators an. Diese Kontrolleinheit wird aus einzelnen Modulen mit unterschiedlichen Eingabe- und Steuerungsmöglichkeiten zusammengesetzt und kann so individuell erweitert werden.

So gibt es Module mit Slidern, Drehreglern, Display und Displaytasten. Die Module werden über ein Pogo-Pin-System verbunden. Eine API-Integration ermöglicht die Entwicklung eigener Plugins.

Mit dem NR200P Vision zeigt Cooler Master eine auffällige und überarbeitete Hochglanz-Variante des SFF-Gehäuses NR200P. Neben der Hochglanzoptik fallen auch die hölzernen Standfüße und ein Frontdisplay auf. Das NR200P Vision kann einen 240/280-mm-Radiator und eine vertikal orientierte Grafikkarte mit einer Maximallänge von 35,6 cm und einer Höhe von 16 cm aufnehmen. Das I/O-Panel bietet nun USB-C.

SFF-Systeme werden meist mit einem SFX-Netzteil geplant. Die Leistung dieser kleinen Netzteile fällt üblicherweise etwas geringer aus. Doch Cooler Masters V-SFX-Platinum-Modelle sollen trotz kompakter Maße eine sehr hohe Leistung bieten können. Neben einem Modell mit 1.100 W soll es sogar ein 1.300-W-Modell geben.

Dafür nutzt Cooler Master laut eigener Aussage einen miniaturisierten, aber soliden Aufbau. Der Aufbau wurde auch auf eine optimierte Kühlung ausgelegt. Die Netzteile unterstützen ATX 3.0 und haben ein robustes 12VHPWR-Kabel. Alle Kabel sind modular. Die V-SFX-Platinum-Modelle werden mit einer Blende ausgeliefert, mit der auch die Montage an einem ATX-Netzteilplatz möglich wird.