Enermax deckt zur Computex ganz unterschiedliche Segmente mit neuen Produkten ab. Die neue AiO-Kühlungsserie Liqmaxflo soll auch die Spannungswandler effektiv kühlen. Mit dem Platimax Gemini gibt es aber auch ein Netzteil - und mit dem MarbleShell Apex Marble MS32 ein neues Gehäuse.

Bei der Liqmaxflo-Serie will Enermax die Pumpe weiter optimiert haben. Sie soll im Vergleich zu bisherigen Modellen leistungsstärker werden. Unter der Pumpenabdeckung verbirgt sich bei den neuen AiO-Kühlungen ein Zusatzlüfter, der Luft von oben ansaugt und damit das Areal rings um den CPU-Sockel kühlt. Das soll vor allem den Spannungswandlern zugutekommen. Der Zusatzlüfter wird genau wie die Lüfter am Radiator beleuchtet. Bei Bedarf lässt sich die Kühlflüssigkeit dieser AiO-Kühlungen nachfüllen. Es wird Liqmaxflo-Modelle mit 420-, 360- und 240-mm-Radiator geben.

Bei leistungshungrigen Systemen ist aber nicht nur die Kühlung, sondern auch die Stromversorgung ausschlaggebend. Das neue Platimax Gemini ist ein 1.200-W-Netzteil, das sowohl Intels ATX-3.0-Standard als auch dem ATX12VO-Standard entspricht. Die Effizienz liegt auf 80 PLUS-Platinum-Niveau. Alle Kabel sind modular ausgeführt.

In der Gehäusesparte erhält die MarbleShell-Serie Zuwachs. Das Apex Marble MS32 wurde von Enermax in weiten Teilen modular gestaltet. So lassen sich Front und Deckel einfach abnehmen, was die Montage von Lüftern bzw. Radiatoren erleichtert. Ein Zusatzlüfter unterhalb der Grafikkarte lässt sich flexibel neigen und damit so ausrichten, dass die Grafikkarte möglichst optimal gekühlt wird.