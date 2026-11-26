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Die Europäische Union will mit dem neuen Quantum Act ihre Position bei der Entwicklung und Vermarktung von Quantentechnologien stärken. Dazu plant die EU-Kommission einen milliardenschweren Technologiefonds, der öffentliche und private Investitionen bündeln soll. Insgesamt könnten auf diese Weise zwischen 400 und 450 Milliarden Euro mobilisiert werden. Eine verbindliche Finanzierung steht allerdings noch aus.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Sovereign Technology Equity Fund (STEF). Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll dieser mit rund 50 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln ausgestattet werden. Zusätzlich erhofft sich Brüssel private Investitionen in sieben- bis achtfacher Höhe. Anders als bei klassischen Förderprogrammen würde sich der Fonds direkt an den unterstützten Unternehmen beteiligen.

Der Quantum Act soll dabei drei Bereiche abdecken. Zunächst will die EU die Grundlagenforschung durch sogenannte Grand Challenges fördern, die sich an der US-Forschungsagentur DARPA orientieren. Anschließend sollen wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in marktfähige Produkte überführt werden. Durch gezielte öffentliche Beschaffung sollen schließlich Absatzmöglichkeiten für europäische Quantentechnologien entstehen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Quantencomputern, die langfristig neue Möglichkeiten bei komplexen Berechnungen eröffnen können. Darüber hinaus sollen aber auch Quantensensoren und quantengesicherte Kommunikationssysteme gefördert werden. Auch der Übergang zu Post-Quanten-Kryptografie spielt eine Rolle, um bestehende Verschlüsselungsverfahren gegen künftige Angriffe leistungsfähiger Quantencomputer abzusichern.

Gleichzeitig möchte die Kommission strategische Abhängigkeiten bei kritischen Komponenten und Rohstoffen reduzieren. Dazu zählt beispielsweise Helium-3, das für bestimmte Quantentechnologien benötigt wird. Europäische Anbieter sollen bei öffentlichen Aufträgen stärker berücksichtigt werden, wobei internationale Handelsabkommen weiterhin gelten sollen.

Hintergrund der Initiative ist vor allem eine Finanzierungslücke zwischen Forschung und industrieller Anwendung. Nach Einschätzung der Kommission verfügt Europa über eine starke wissenschaftliche Basis, während es jungen Technologieunternehmen häufig an ausreichendem Wachstumskapital fehlt. Der neue Fonds soll insbesondere Unternehmen mit Bewertungen ab rund 400 Millionen Euro unterstützen und bestehende Förderinstrumente ergänzen. Die Mittel wären allerdings nicht ausschließlich für Quantentechnologie vorgesehen, sondern auch für andere strategisch wichtige Technologiebereiche.

Ob die angekündigten Summen tatsächlich bereitgestellt werden, ist noch offen. Die Finanzierung hängt vom nächsten mehrjährigen EU-Haushalt ab, über dessen Umfang die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament noch verhandeln. Bislang stehen weder für den Quantum Act noch für den geplanten Technologiefonds entsprechende Mittel zur Verfügung.