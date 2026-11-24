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Sicherheitsforscher haben zwei ungeschützte Datenbanken mit insgesamt mehr als 3,5 Milliarden Datensätzen im Internet entdeckt. Besonders brisant ist eine Sammlung mit rund zwei Milliarden Zugangsdaten, darunter E-Mail-Adressen und Klartextpasswörter für Dienste von Google, Amazon, PayPal, Facebook, Netflix und Discord. Auch Nutzer aus Deutschland können davon betroffen sein.

Entdeckt wurde die Sammlung vom Sicherheitsforscher Jeremiah Fowler, der für Black Hills Information Security tätig ist. Die Daten waren wohl ohne weitere Zugangsbeschränkung über das Internet abrufbar und auf insgesamt 8.471 Ordner verteilt. Neben zahlreichen Passwörtern enthielt die Datenbank auch Browser-Cookies, Sitzungstokens und Informationen zu Kryptowährungs-Wallets. Hinzu kamen rund 400.000 Dokumente, die offenbar von einer besonders umfangreich Daten sammelnden Schadsoftware stammen. Diese erfasst unter anderem Zwischenablagen und Systeminformationen der betroffenen Geräte.

Nach Einschätzung des Forschers stammen die Zugangsdaten überwiegend von sogenannten Infostealern. Diese Schadprogramme werden auf den Endgeräten der Opfer ausgeführt und können dort gespeicherte Passwörter, Browserdaten und aktive Sitzungen auslesen. Hinweise auf einen direkten Angriff auf die Server von Google, Amazon oder PayPal liegen dagegen nicht vor.

Die rund zwei Milliarden Einträge entsprechen zudem nicht zwangsläufig ebenso vielen betroffenen Nutzern. Ein einzelnes infiziertes Gerät kann Zugangsdaten für zahlreiche Konten preisgeben. Außerdem können solche Sammlungen auch doppelte oder bereits veraltete Informationen enthalten. Wer die Datenbank angelegt und betrieben hat, ist bislang unbekannt. Nach einer Meldung durch Fowler wurde der öffentliche Zugriff vom Hosting-Anbieter inzwischen unterbunden.

Unabhängig davon entdeckte der Sicherheitsforscher Greg Pollock vom Unternehmen UpGuard eine zweite Datenbank mit etwa 1,64 Milliarden Datensätzen. Diese betrifft aber überwiegend Personen und Unternehmen in China und enthält unter anderem mindestens 840 Millionen unterschiedliche nationale Identifikationsnummern, 300 Millionen Telefonnummern sowie Millionen weitere Personen- und Unternehmensdaten. Auch diese Sammlung war zeitweise frei zugänglich, verschwand während der Untersuchung jedoch wieder aus dem Netz.