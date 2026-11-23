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Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, hat Computerspiele als mögliches Mittel gegen gesellschaftliche Unruhen durch KI-bedingte Erwerbslosigkeit ins Gespräch gebracht. Sollten künftig Millionen Menschen durch künstliche Intelligenz ihre Arbeitsplätze verlieren, könnten Videospiele seiner Überlegung zufolge dazu beitragen, soziale Spannungen und politische Konflikte zu verringern.

Wie das Wall Street Journal (Paywall) unter Berufung auf interne Slack-Nachrichten berichtet, stammt die Aussage aus Amodeis früherer Tätigkeit bei OpenAI. Dort diskutierte er mit Kollegen über die gesellschaftlichen Folgen einer weitreichenden Automatisierung durch künstliche Intelligenz. Amodei verließ OpenAI bereits im Jahr 2020 und gründete Anfang 2021 gemeinsam mit weiteren ehemaligen Mitarbeitern das Unternehmen Anthropic.

Welche konkrete Rolle Computerspiele bei der Bewältigung einer möglichen Beschäftigungskrise dabei spielen sollten, geht aus den veröffentlichten Informationen aber nicht hervor. Ebenso bleibt unklar, ob Amodei den Vorschlag ernsthaft verfolgte oder lediglich als Gedankenexperiment formulierte. Hinweise auf entsprechende Pläne bei Anthropic gibt es jedenfalls nicht.

In sozialen Netzwerken sorgten die Aussagen dennoch für Aufmerksamkeit. Insbesondere die Interpretation, Videospiele könnten künftig dazu dienen, durch KI arbeitslos gewordene Menschen ruhigzustellen, löste Diskussionen aus. Diese Zuspitzung lässt sich aus den bislang bekannten Nachrichten allerdings nicht unmittelbar ableiten.

Unabhängig davon warnt Amodei aber seit Längerem vor erheblichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Im Mai 2025 erklärte er gegenüber Axios, dass KI innerhalb weniger Jahre bis zu 50 % der Einstiegspositionen in Bürojobs überflüssig machen könnte. Dadurch könne die Arbeitslosenquote in den USA auf 10 bis 20 % steigen.

In späteren Stellungnahmen sprach sich Amodei dann unter anderem für Umschulungen, eine stärkere Unterstützung betroffener Arbeitnehmer und neue Formen staatlicher Einkommenssicherung aus.