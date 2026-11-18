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Im Prozess um die ehemalige Streamingplattform Movie2k zeichnet sich ein baldiges Ende ab. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig hat vorgeschlagen, das Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Betreiber gegen die Übertragung von 40.000 Bitcoin einzustellen, was einem derzeitigen Gegenwert von rund 2,3 Milliarden Euro entspricht. Trotz dieser erheblichen Zahlung würde der Angeklagte weiterhin Milliardär bleiben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft verfügt der Hauptangeklagte noch über etwa 56.000 Bitcoin. Sollte er davon die geforderten 40.000 Einheiten abgeben, verblieben ihm rund 16.000 Bitcoin im Wert von fast einer Milliarde Euro. Zusätzlich sieht der Vorschlag eine Wertersatzzahlung von rund 38 Millionen Euro vor, die möglichen Geschädigten zugutekommen könnte.

Auch für einen zweiten Angeklagten steht eine Verfahrenseinstellung im Raum. Der mutmaßliche Programmierer der Plattform müsste dafür 600 Bitcoin sowie weitere 17 Millionen Euro abtreten. Sowohl die Verteidigung als auch die Generalstaatsanwaltschaft prüfen den Vorschlag noch. Hintergrund sind Schwierigkeiten bei der Beweisführung. Das Gericht zweifelt offenbar weiterhin daran, dass sich die Herkunft sämtlicher Bitcoin sicher nachweisen lässt. Zudem könnten sich in den Wallets der Beschuldigten legal und illegal erworbene Kryptowährungen vermischt haben.

Movie2k.to gehörte bis zu seiner Abschaltung im Jahr 2013 zu den bekanntesten illegalen Streamingportalen Deutschlands. Über die Plattform wurden hunderttausende urheberrechtlich geschützte Filme und Serien angeboten. Die Betreiber sollen Millioneneinnahmen durch Werbung erzielt und einen erheblichen Teil davon frühzeitig in Bitcoin investiert haben.

Nach seiner Festnahme im Jahr 2023 hatte der mutmaßliche Betreiber den Ermittlungsbehörden bereits mehr als 50.000 Bitcoin übergeben. Der anschließende Verkauf brachte dem Freistaat Sachsen rund 2,64 Milliarden Euro ein. Das Geld wird bei der Landesjustizkasse verwahrt und gehört bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung weiterhin dem Angeklagten.

Sollten sich die Verfahrensbeteiligten auf die vorgeschlagenen Bedingungen verständigen, könnte der Prozess noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 3. Dezember angesetzt. Bis dahin bleibt offen, ob die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten dem Milliardenvergleich zustimmen.