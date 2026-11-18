Werbung

Die irische Datenschutzbehörde Data Protection Commission (DPC) hat dem Training mit personenbezogenen Daten auf der Plattform X für die KI Grok vorerst einen Dämpfer verpasst. Nach Bedenken der Aufsichtsbehörde hat das Unternehmen von Elon Musk zunächst zugesichert, keine Daten mehr für das KI-Training zu verwenden, die der hauseigene KI-Agent Grok Bot über Dritte gesammelt hat.

Im Mittelpunkt stehen dabei sogenannte Drittanbieterdaten, die Grok Bot seit Ende Oktober 2026 für das Training der KI-Modelle erfasst hat. Dabei handelt es sich um personenbezogene Informationen, die nicht unmittelbar von den betroffenen Personen selbst bereitgestellt werden. Solche Daten können beispielsweise Bilder oder Nachrichten sein, die ein Nutzer mit dem KI-Assistenten verarbeitet, obwohl diese auch Informationen über andere Menschen enthalten.

Die irischen Datenschützer sahen insbesondere die anschließende Verwendung dieser Informationen für das Training von KI-Modellen kritisch. Wenn ein Nutzer einem KI-Agenten bestimmte Inhalte für die Bearbeitung einer Aufgabe zur Verfügung stellt, bedeutet dies nicht automatisch, dass die darin enthaltenen personenbezogenen Daten auch dauerhaft für die Weiterentwicklung eines Sprachmodells verwendet werden dürfen.

DPC-Kommissar Dale Sunderland erklärte gegenüber Politico, dass die Behörde in den vergangenen Wochen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Datenverarbeitung geäußert habe. Daraufhin sei X aufgefordert worden, die entsprechende Nutzung auszusetzen. Das Unternehmen habe die Einstellung der Verarbeitung inzwischen bestätigt. Eine öffentliche Stellungnahme von X zu den Vorwürfen liegt aber bislang nicht vor.

Der Fall ist nicht die erste Auseinandersetzung zwischen X und der irischen Datenschutzbehörde. Bereits 2024 musste das Unternehmen die Verwendung bestimmter personenbezogener Daten europäischer Nutzer für das Grok-Training aussetzen. Im April 2025 leitete die DPC zudem eine Untersuchung zur Nutzung öffentlich zugänglicher X-Beiträge für das Training generativer KI-Modelle ein.

Die aktuelle Maßnahme betrifft dagegen ausdrücklich Informationen, die KI-Agenten über andere Personen sammeln. Nach Angaben Sunderlands steht die Behörde außerdem bereits mit einem weiteren, bislang nicht genannten Technologieunternehmen im Austausch, das ebenfalls derartige Daten für das Training seiner KI-Modelle verwenden soll.