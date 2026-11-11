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Die Europäische Kommission will mit einem neuen Gesetz gegen manipulative Verkaufsstrategien, versteckte Kosten und schwer kündbare Online-Abonnements vorgehen. Am 11. November 2026 stellte die Behörde ihren Entwurf für den Digital Fairness Act (DFA) vor, der den Verbraucherschutz im Internet grundlegend überarbeiten soll. Die geplanten Vorschriften betreffen unter anderem Online-Shops, soziale Netzwerke, Streamingdienste und Videospiele. Nach Berechnungen der Kommission könnten Verbraucher in der Europäischen Union dadurch jährlich bis zu 13,7 Milliarden Euro einsparen.

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Dark Patterns. Darunter versteht die EU manipulative Gestaltungsmethoden, mit denen Webseiten und Anwendungen ihre Nutzer zu Entscheidungen bewegen, die sie andernfalls möglicherweise nicht getroffen hätten. Dazu gehören beispielsweise irreführende Hinweise auf angeblich knappe Warenbestände, aufdringliche Aufforderungen zum Kauf oder bewusst kompliziert gestaltete Kündigungsprozesse. Solche Mechanismen sollen künftig ausdrücklich untersagt werden.

Die Kommission will dafür eine Liste unzulässiger Gestaltungsmethoden in das europäische Verbraucherrecht aufnehmen. Unternehmen dürften dann beispielsweise nicht mehr behaupten, ein Produkt sei nahezu ausverkauft, wenn diese Angabe nicht zutrifft. Auch künstlich erzeugter Zeitdruck, etwa durch irreführende Countdown-Anzeigen oder ständig wiederholte Knappheitshinweise, soll unter die neuen Verbote fallen.

Weitere Einschränkungen betreffen die Gestaltung von Auswahlmöglichkeiten. So sollen Anbieter zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr durch vorab aktivierte Optionen in den Warenkorb legen dürfen. Ebenso will die EU verhindern, dass Verbraucher durch abwertende Formulierungen von einer Ablehnung abgehalten werden. Schaltflächen mit Aussagen wie "Ich mag keine guten Angebote" oder emotionalen Hinweisen auf eine unerwünschte Kündigung sollen damit der Vergangenheit angehören.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf digitalen Abonnements. Nach Einschätzung der EU-Kommission sind Vertragsabschlüsse im Internet häufig deutlich einfacher als die spätere Kündigung. Während sich kostenpflichtige Angebote mit wenigen Klicks aktivieren lassen, müssen Nutzer für deren Beendigung teilweise mehrere Unterseiten aufrufen oder zusätzliche Bestätigungsschritte durchlaufen. Der Digital Fairness Act soll solche Unterschiede begrenzen und die Kündigung digitaler Verträge erheblich vereinfachen.

Besonders streng sollen die Vorgaben für kostenlose Probeabonnements ausfallen. Anbieter müssen ihre Kunden dann rechtzeitig und deutlich über das Ende einer kostenlosen Testphase informieren. Außerdem sollen Verbraucher einer anschließenden kostenpflichtigen Fortsetzung ausdrücklich zustimmen müssen. Eine automatische Umwandlung in ein Bezahlabonnement, die allein auf dem Ausbleiben einer Kündigung beruht, wäre damit nicht mehr zulässig.