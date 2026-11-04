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Der massive Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz stößt in den USA zunehmend auf Widerstand. Bei den Zwischenwahlen am gestrigen Dienstag konnten die Bürger in zahlreichen Städten und Gemeinden nicht nur über politische Ämter, sondern auch über die Ansiedlung neuer Rechenzentren abstimmen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen dabei eine deutliche Ablehnung vieler geplanter Großprojekte. Besonders im Bundesstaat Ohio entschieden sich die Wähler mehrheitlich für Bauverbote, strengere Genehmigungsverfahren oder zusätzliche Mitspracherechte.

Insgesamt standen am Wahltag 41 kommunale Abstimmungsvorlagen in zehn Bundesstaaten zur Entscheidung. Nach Angaben der auf Wahldaten spezialisierten Plattform Ballotpedia zielten 28 davon auf zusätzliche Beschränkungen für Rechenzentren. Die übrigen 13 sollten entsprechende Bauvorhaben erleichtern oder bereits geplante Projekte politisch unterstützen. Dabei reichten die Vorschläge von vollständigen Bauverboten über zeitlich begrenzte Moratorien bis hin zu Änderungen des Baurechts und zusätzlichen Anforderungen an die Zustimmung der Bevölkerung.

Eine besonders große Rolle spielte das Thema in Ohio. Dort konnten die Bürger über 21 Vorlagen mit Bezug zu Rechenzentren abstimmen. Der Bundesstaat hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort für Cloud-Infrastruktur und KI-Rechenzentren entwickelt. Unternehmen wie Meta, Amazon und Google investieren dort Milliardenbeträge in neue Anlagen. Gleichzeitig wächst in zahlreichen Gemeinden die Sorge über den zusätzlichen Strombedarf, steigende Energiekosten und die Beanspruchung bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen.

Der Widerstand beschränkt sich aber nicht allein auf Ohio. Auch in anderen Bundesstaaten standen Einschränkungen für Rechenzentren zur Abstimmung. Bereits im Laufe des Jahres hatten zudem mehrere Gemeinden entsprechende Maßnahmen beschlossen. Im kalifornischen Monterey Park wurde etwa ein Bauverbot im Juni mit mehr als 88 % Zustimmung angenommen. In Canterbury im Bundesstaat New Hampshire votierten im März knapp 84 % der Wähler gegen die Ansiedlung solcher Anlagen.

Die Auseinandersetzung hat inzwischen auch die politische Ebene erreicht. Im Wahlkampf spielten auch Rechenzentren zunehmend eine Rolle. Kandidaten verschiedener Parteien griffen die steigenden Energiekosten und die mangelnde Beteiligung der Bevölkerung bei der Genehmigung neuer Anlagen auf. Der Widerstand verläuft dabei nicht entlang einer eindeutigen parteipolitischen Trennlinie. Sowohl republikanisch als auch demokratisch geprägte Gemeinden haben sich gegen entsprechende Projekte ausgesprochen.