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Der Browserentwickler Brave Software sieht sich in den USA mit mehreren Urheberrechtsklagen konfrontiert. Die New York Times sowie weitere amerikanische Zeitungsverlage werfen dem Unternehmen vor, ihre journalistischen Inhalte ohne Genehmigung zu erfassen, für KI-Anwendungen bereitzustellen und kommerziell zu verwerten. Darüber hinaus soll Brave seinen Nutzern auch Möglichkeiten bieten, die Bezahlschranken der betroffenen Nachrichtenportale zu umgehen.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht der Suchindex von Brave, den das Unternehmen nicht nur für seine eigene Suchmaschine verwendet, sondern auch externen Kunden zur Verfügung stellt. Nach Darstellung der Kläger sollen KI-Anbieter wie Anthropic und Perplexity über kostenpflichtige Schnittstellen Zugriff auf den Index und somit auf aktuelle Webinhalte erhalten, darunter eben auch urheberrechtlich geschützte Artikel verschiedener Zeitungen.

Die Verlage sehen darin eine unerlaubte wirtschaftliche Verwertung ihrer Veröffentlichungen. Brave soll die Inhalte ohne entsprechende Lizenzvereinbarungen vervielfältigt und anschließend Dritten zugänglich gemacht haben. Die Daten könnten so von KI-Unternehmen sowohl für das Training ihrer Modelle als auch zur Beantwortung aktueller Nutzeranfragen verwendet werden. Ob und in welchem Umfang die einzelnen Anbieter Artikel tatsächlich zum Modelltraining eingesetzt haben, ist bisher nicht bekannt. Die genannten KI-Unternehmen sind zudem nicht selbst Beklagte des Verfahrens.

Ein weiterer Streitpunkt betrifft den Umgang des Browsers mit kostenpflichtigen Nachrichtenangeboten. Die Kläger werfen Brave zusätzlich vor, Funktionen bereitzustellen, mit denen Zugangsbeschränkungen der Verlage umgangen werden können. Nach Angaben des Technologieportals The Verge bewirbt das Unternehmen sogar aktiv entsprechende Möglichkeiten. Zusätzlich soll Brave technische Maßnahmen getroffen haben, die es den betroffenen Medienunternehmen erschweren, den Zugriff auf ihre Websites zu unterbinden.

Damit geht der Rechtsstreit deutlich über die eigentliche Frage hinaus, ob öffentlich zugängliche Internetinhalte für KI-Anwendungen ausgewertet werden dürfen. Die Kläger beanstanden vielmehr die Art und Weise der Datenerhebung und die Weitergabe der erfassten Inhalte.