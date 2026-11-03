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Anthropic hat die Möglichkeiten seines KI-Programmierassistenten Claude Code bei der Entwicklung von Videospielen deutlich eingeschränkt. Dazu hat das Unternehmen die Anweisungen für sein KI-Modell Claude Opus 5.5 so angepasst, dass es die Nachbildung bereits existierender Spiele verweigert. Hintergrund sind zunehmende Beschwerden aus der Spielebranche über KI-generierte Kopien, die teilweise binnen kürzester Zeit auf Grundlage bestehender Titel oder öffentlich zugänglicher Demoversionen entstehen.

Wie das Branchenmagazin Game Developer berichtet, wurde die Änderung zunächst von einem Nutzer mit dem Pseudonym Chasm entdeckt. Dieser stieß auf eine neue Anweisung innerhalb von Claude Code, die offenbar um den 27. Oktober eingeführt wurde. Sie ist unter der internen Kennung "tengu_heron_brook" hinterlegt und wird nach Angaben des Nutzers serverseitig bereitgestellt. Eine Möglichkeit, die Regel über die normalen Programmeinstellungen zu deaktivieren, soll es nicht geben.

Die zusätzliche Anweisung soll dabei ausdrücklich zwischen eigenständigen Spieleprojekten und der Rekonstruktion bereits veröffentlichter Titel unterscheiden. Claude Code darf demnach weiterhin neue Spiele entwickeln, bekannte Spielgenres als Orientierung verwenden und mit Entwürfen oder Grafiken arbeiten, die vom Nutzer selbst stammen. Die möglichst genaue Nachbildung eines bestimmten existierenden Spiels soll dagegen unterbleiben. Dies soll auch dann gelten, wenn das Projekt einen anderen Namen erhält oder ausdrücklich als eigenständige Entwicklung bezeichnet wird.

Anthropic hat die Änderung inzwischen bestätigt. So erklärte der Anthropic-Mitarbeiter Addy Osmani auf der Plattform X, dass dem System-Prompt von Claude Opus 5.5 zwei zusätzliche Sätze hinzugefügt worden sind. Damit soll verhindert werden, dass Nutzer das Programmierwerkzeug zur Verletzung fremder Schutzrechte einsetzen. Nach Darstellung von Osmani richtet sich die Maßnahme ausdrücklich nicht gegen die Entwicklung neuer Videospiele. Auch Projekte, die sich an den grundlegenden Mechaniken eines Genres orientieren, sollen weiterhin unterstützt werden.

Die neue Einschränkung von Claude Code sorgt allerdings kurz nach der Einführung bereits für Kritik. So berichten verschiedene Entwickler, dass der KI-Assistent teilweise auch Aufgaben ablehnt, bei denen keine offensichtliche Verletzung fremder Rechte vorliegt. Betroffen sein sollen unter anderem Arbeiten an eigenen Spieleprojekten, die Rekonstruktion einzelner Spielmechaniken und bestimmte Formen des Reverse Engineerings. Auch bei der Entwicklung von Anti-Cheat-Systemen und bei Sicherheitsanalysen soll es vereinzelt zu Problemen kommen.