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Der Streamingdienst Disney+ bekommt wegen der seit Monaten eingeschränkten Bildqualität seines Premium-Abonnements zunehmend juristischen Druck. So hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen den Anbieter nun offiziell mit der Begründung abgemahnt, dass wesentliche Leistungsmerkmale des teuersten Tarifs in Deutschland weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Betroffen sind die Wiedergabe in 4K-Auflösung und die Unterstützung von HDR. Obwohl diese Funktionen seit Ende Juli weitgehend fehlen, verlangt Disney nach wie vor den regulären Abonnementpreis.

Die Verbraucherzentrale fordert den Konzern daher auf, bis zum 20. November eine Unterlassungserklärung abzugeben. Darin soll sich Disney verpflichten, nicht länger mit Funktionen zu werben, die derzeit nicht angeboten werden. Außerdem verlangen die Verbraucherschützer, dass Bestandskunden ausdrücklich über die Einschränkungen informiert werden. Für die Dauer der reduzierten Leistungen soll Disney zudem entweder den Abonnementpreis senken oder betroffenen Kunden die Differenz zum günstigeren Standardtarif erstatten.

Der Premium-Tarif kostet derzeit 16 Euro monatlich, während das Standard-Abonnement für elf Euro angeboten wird. Zu den wesentlichen Unterschieden gehört normalerweise die höhere Bildqualität. Da 4K und HDR derzeit weitgehend fehlen, ist ein zentraler Vorteil des teureren Angebots nicht mehr vorhanden. Aus Sicht der Verbraucherzentrale ist es deshalb nicht gerechtfertigt, weiterhin den vollen Preis zu verlangen, ohne einen finanziellen Ausgleich anzubieten.

Ursache der technischen Einschränkungen ist ein Patentstreit zwischen Disney und dem Unternehmen InterDigital. Im Juli hatte InterDigital vor der Düsseldorfer Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts eine Verfügung gegen den Streaminganbieter erwirkt. Diese untersagt Disney die Nutzung bestimmter patentgeschützter Technologien im Zusammenhang mit dem Videocodec High Efficiency Video Coding (HEVC), der auch als H.265 bekannt ist.

Zwischenzeitlich versuchte Disney noch, die hochauflösende Wiedergabe mithilfe des alternativen Videocodecs VP9 wiederherzustellen. Allerdings weitete InterDigital seine rechtlichen Schritte auch auf dieses Format aus. Eine dauerhafte technische Lösung für die betroffenen Premium-Funktionen ist damit bisher nicht absehbar.