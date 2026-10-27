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Samsung steht wegen des Umgangs mit Nutzerdaten auf seinen Smart-TVs in der Kritik. Ein Sicherheitsforscher wirft dem südkoreanischen Hersteller dabei vor, über Mikrofone und verschiedene Sensoren umfangreiche Informationen aus der Umgebung seiner Geräte zu erfassen. Die Daten sollen anschließend mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und teilweise an mehr als 400 Partnerunternehmen weitergegeben werden.

Ausgangspunkt ist ein Samsung-Fernseher aus dem Modelljahr 2025, auf dem einem Entwickler mit dem Pseudonym "log4j" ungewöhnlich zielgerichtete Werbeanzeigen aufgefallen sind. Bei der anschließenden Analyse des Betriebssystems Tizen OS stieß er nach eigenen Angaben auf zahlreiche Komponenten zur Erfassung von Nutzungs- und Sensordaten. Besonders auffällig war ein Softwarepaket mit der Bezeichnung "Always on Voice", das auf eine kontinuierliche Verarbeitung von Audiosignalen hindeutet.

Laut dem Entwickler können die Fernseher wohl Geräusche in ihrer Umgebung erkennen und bestimmten Kategorien zuordnen. Dazu gehören beispielsweise Hundegebell oder das Weinen von Babys. Entsprechende Ereignisse sollen gezählt und als Telemetriedaten an Samsung übermittelt werden. Hinweise auf die Erfassung der Kameranutzungsdauer und weiterer Sensorinformationen will der Forscher ebenfalls entdeckt haben. Dass vollständige Gespräche dauerhaft aufgezeichnet oder als Audiodateien an externe Server übertragen werden, ist durch die bisherigen Erkenntnisse allerdings noch nicht belegt.

Die mögliche Audioerfassung soll sich aber nicht nur auf Fernseher mit eingebautem Mikrofon beschränken. Nach Darstellung von log4j kann Tizen OS auch angeschlossene Geräte auf verfügbare Mikrofone überprüfen und verwenden. Dazu zählen unter anderem Soundbars und Bluetooth-Audiogeräte. Auf diese Weise können theoretisch selbst Fernseher ohne eigenes Mikrofon Geräusche aus ihrer Umgebung erfassen.

Ein weiterer Bestandteil der Untersuchung betrifft die Auswertung des Fernsehverhaltens selbst. Demnach setzt Samsung unter anderem auf automatische Inhaltserkennung und KI-gestützte Analysen, um Rückschlüsse auf die Interessen seiner Nutzer zu ziehen. Berücksichtigt werden sollen beispielsweise angesehene Videos, übersprungene Werbeanzeigen und der Wiedergabefortschritt. Hinzu kommen laut dem Forscher Informationen über den Standort und Geräte innerhalb des lokalen Netzwerks.

Die gewonnenen Informationen sollen dann zur Erstellung personalisierter Nutzerprofile dienen. Besonders brisant ist dabei, dass Samsung die Daten mit mehr als 400 Partnerunternehmen teilen soll. Welche Informationen dabei tatsächlich an einzelne Unternehmen übermittelt werden und ob darunter auch die mutmaßlich erfassten Umgebungsgeräusche fallen, geht aus den veröffentlichten Angaben bisher nicht eindeutig hervor. Eine unabhängige technische Überprüfung der Vorwürfe steht zudem noch aus. Auch Samsung hat bisher keine Stellungnahme abgegeben.