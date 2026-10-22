Werbung

Google muss dreidimensionale Luftbildaufnahmen eines privaten Wohngrundstücks in Frankfurt am Main aus Google Maps und Google Earth entfernen. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main am 24. September 2026 entschieden (Az. 2-03 O 388/25). Nach Auffassung der Richter verletzen die Aufnahmen das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Eigentümers, da sie Einblicke in Bereiche ermöglichen, die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleiben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Geklagt hatte ein Frankfurter Immobilienbesitzer, der zuvor schon eine Unkenntlichmachung seines Hauses in Google Street View und Apples Look Around anordnete. Mit einer Klage wandte er sich dann gegen die weiterhin verfügbaren Luftbilder, auf denen unter anderem der rückwärtige, von der Straße nicht einsehbare Grundstücksbereich zu erkennen ist. Nach Ansicht des Gerichts erstreckt sich der persönliche Rückzugsraum nicht nur auf das Wohngebäude selbst, sondern auch auf das gesamte befriedete Grundstück.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Aufnahmen aus großer Höhe ohne Wissen der Betroffenen angefertigt wurden. Grundstückseigentümer hätten somit keine Gelegenheit, private Bereiche vor der Erfassung zu schützen. Die Richter werteten die Erstellung der Bilder daher als heimlich.

Auch das Informationsinteresse der Allgemeinheit rechtfertige den Eingriff nach Auffassung der Kammer nicht. Zwar sei die virtuelle Erkundung geografischer Orte grundsätzlich legitim, der von Google bediente "Abenteuergeist" der Nutzer wiege jedoch nicht schwerer als der Schutz der Privatsphäre. Die Aufnahmen dienten vor allem der Befriedigung von Neugier und könnten im ungünstigsten Fall sogar zur Vorbereitung von Einbrüchen genutzt werden. Auch für Stadtplanung, Infrastrukturprojekte, touristische Zwecke oder den Geografieunterricht seien derartige Detailansichten privater Grundstücke nicht erforderlich.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass Luft- und Satellitenaufnahmen von Privatgrundstücken generell unzulässig sind. Ausschlaggebend waren die konkreten Einblicke in geschützte Bereiche und die damit verbundene Beeinträchtigung der Privatsphäre. Google kann gegen das Urteil noch Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main einlegen. Ob der Konzern diesen Schritt plant, ist bislang nicht bekannt.