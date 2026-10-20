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Amazon soll inzwischen KI-gestützte Analysesysteme einsetzen, um mögliche Gewerkschaftsaktivitäten in seinen Logistikzentren frühzeitig erkennen zu können. Dies geht aus internen Unternehmensunterlagen hervor, die im Zuge eines Rechtsstreits mit einer kanadischen Gewerkschaft öffentlich wurden. Wie das britische Nachrichtenportal openDemocracy berichtet, wertet das System mit der Bezeichnung Atlas dabei zahlreiche Informationen über einzelne Standorte aus und berechnet daraus Wahrscheinlichkeiten für gewerkschaftliche Organisierung oder andere Arbeitskampfmaßnahmen. Amazon bestreitet jedoch, dass es sich dabei um eine Überwachung einzelner Beschäftigter handelt.

Die Dokumente stammen offenbar aus Schulungsmaterialien für Führungskräfte in Kanada. Darin wird Atlas als Prognosewerkzeug beschrieben, das Hunderte Datenpunkte zusammenführen kann. Zu den berücksichtigten Informationen sollen unter anderem Beiträge aus sozialen Netzwerken, Antworten aus internen Mitarbeiterbefragungen sowie Äußerungen auf unternehmensinternen Kommunikationsplattformen zählen.

Aus diesen Informationen soll das System dann für einzelne Logistikzentren einen Risikowert zwischen 100 und 900 Punkten errechnen. Je niedriger dieser ausfällt, desto höher schätzt Atlas die Wahrscheinlichkeit ein, dass Beschäftigte eine Gewerkschaft gründen, Arbeitsniederlegungen organisieren oder andere Maßnahmen ergreifen, die den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen könnten. Zusätzlich werden die Standorte in fünf Risikokategorien eingeteilt.

Die britische Gewerkschaft GMB und die Nichtregierungsorganisation Foxglove werfen Amazon nun vor, die gewerkschaftliche Organisierung gezielt behindert zu haben. Im Juli 2024 scheiterte etwa eine Abstimmung über die offizielle Anerkennung der Gewerkschaft GMB. Rund 2.600 Beschäftigte beteiligten sich an dem Verfahren, bei dem der Gewerkschaft am Ende nur 28 Stimmen zur erforderlichen Mehrheit fehlten. Amazon soll gezielt vor der Abstimmung zahlreiche nicht gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte eingestellt und QR-Codes verbreitet haben, über die Mitarbeiter ihre GMB-Mitgliedschaft kündigen konnten.

Foxglove sieht in der beschriebenen Datenauswertung Hinweise auf eine gezielte Strategie gegen gewerkschaftliche Aktivitäten. Auch Vertreter von GMB kritisieren, dass Amazon durch seine technischen Möglichkeiten einen erheblichen Informationsvorsprung gegenüber den Beschäftigten erhalte. Zwei Beschäftigte wollen nun mit Unterstützung von Foxglove und der Anwaltskanzlei Leigh Day juristisch gegen diese Praxis vorgehen.