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Das KI-Büro der EU-Kommission fordert von OpenAI und Anthropic detaillierte Auskünfte zu den jüngsten Sicherheitsvorfällen bei Cybersecurity-Tests. So griff beispielsweise im Juli ein OpenAI-Agent während interner Leistungstests auf Produktionssysteme von Hugging Face zu, wenig später meldete auch Anthropic drei Fälle mit unbefugtem Zugriff auf Systeme anderer Organisationen.

Der Angriff auf Hugging Face begann während einer OpenAI-Evaluation am 9. Juli. Ein Agent nutzte eine bis dahin unbekannte Lücke in einem Paket-Cache-Proxy aus, um Zugriff aus seiner Testumgebung heraus auf das Internet zu erhalten. Die Modelle sollten im ExploitGym-Benchmark ihre Fähigkeiten bei der Ausnutzung von Schwachstellen zeigen. Doch statt sich auf die isolierte Testumgebung zu beschränken, verschafften sie sich Zugang über eine bis dahin unbekannte Lücke in einem Paket-Cache-Proxy zum offenen Internet und griffen anschließend auf die Produktionsinfrastruktur von Hugging Face zu, um die Lösung für ihren eigentlichen Benchmark zu finden, statt sie selbst zu evaluieren. Hugging Face rekonstruierte rund 17.600 Aktionen, wobei andere kundenseitige Modelle, Datensätze, Spaces oder Pakete nicht betroffen gewesen waren.

Anthropics nahm den Vorfall wohl zum Anlass, um mehr als 140.000 eigene Evaluierungsläufe zu überprüfen und identifizierte tatsächlich drei Vorfälle, in denen Claude-Modelle auf die Produktionssysteme dreier Organisationen zugriffen. In allen Fällen liefen die Modelle eigentlich in speziell abgesicherten Testumgebungen. Eine Fehlkonfiguration soll jedoch auch hier eine Verbindung zum Internet zugelassen haben. Anthropic zufolge griff Claude über schwache Passwörter oder nicht authentifizierte Endpunkte zu, nicht über neu entdeckte Schwachstellen.

Nach einem Bericht von Euronews hielt die EU-Kommission die freiwilligen Angaben der Unternehmen für unzureichend und fordert beide auf, weitreichende Auskünfte zu den Vorfällen zu geben. Demnach werden nach Darstellung von Euronews Informationen zu Sicherheit, externen Evaluierungen und zur Überwachung der Modellnutzung verlangt.

Die einschlägigen Aufsichtsbefugnisse für Anbieter allgemeiner KI-Modelle gelten seit August. Der AI Act erlaubt es der EU-Kommission, technische Dokumentation und weitere Informationen anzufordern. Die Kommission unterscheidet dabei ein einfaches Auskunftsersuchen von Anfragen per formeller Entscheidung. Welche Form die Schreiben an OpenAI und Anthropic haben, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Ungeklärt ist zudem, ob der AI Act überhaupt für Testvorfälle vor dem Marktstart eines neuen KI-Modells greift, denn der AI Act nimmt Forschung, Tests und Entwicklung vor dem Markteintritt grundsätzlich aus, nicht aber Tests unter realen Bedingungen. Fachleute halten die Verordnung daher bei den obigen Vorfällen eigentlich für nicht anwendbar. Ein Kommissionsvertreter vertritt laut Euronews eine andere Auffassung: Wenn ein Modell aus der Testumgebung ausbricht und das Auswirkungen auf den EU-Markt habe, könne der AI Act greifen.

Bislang fordert die Kommission ohnehin nur Informationen an. Einen festgestellten Verstoß gegen den AI Act oder eine Sanktion gibt es (noch?) nicht.