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Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz dürfte die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen Unternehmen und Beschäftigten nachhaltig verändern. Philip Lane, Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), sieht dabei insbesondere die Gefahr, dass KI die Verhandlungsposition von Arbeitnehmern künftig schwächt und dadurch das Lohnwachstum insgesamt begrenzen wird. Gleichzeitig könnte die Technologie langfristig aber auch die Produktivität erhöhen und dem demografisch bedingten Rückgang des Arbeitskräfteangebots entgegenwirken.

Im Mittelpunkt seiner Überlegungen steht die Frage, wie sich die fortschreitende Automatisierung auf die Lohnentwicklung in der Eurozone auswirken wird. Unternehmen erhalten durch KI zunehmend die Möglichkeit, bestimmte Tätigkeiten zu automatisieren oder zumindest mit geringerem Personalaufwand auszuführen. Allein die Aussicht, menschliche Arbeitskraft perspektivisch durch technische Systeme ersetzen zu können, benachteiligt nach Einschätzung des EZB-Ökonomen die Position der Beschäftigten bei Gehaltsverhandlungen.

Lane hält es deshalb für möglich, dass die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz das Lohnwachstum dämpft und langfristig auch den Anteil der Arbeitseinkommen an der gesamten wirtschaftlichen Wertschöpfung verringert. Ein größerer Teil der erwirtschafteten Erträge dürfte künftig auf die Kapitalseite entfallen, während die Einkommen der Beschäftigten vergleichsweise langsamer steigen.

Bislang lässt sich ein solcher Effekt noch nicht eindeutig in den europäischen Arbeitsmarktdaten erkennen. Gleichwohl verweist er auf eine zurückhaltende Einstellungspraxis vieler Unternehmen. Wenn weniger neue Stellen geschaffen werden, sinken für Beschäftigte auch die Möglichkeiten, durch einen Arbeitgeberwechsel bessere Konditionen auszuhandeln oder bei bestehenden Arbeitsverhältnissen höhere Gehälter durchzusetzen.

Langfristig sieht Lane in der Technologie jedoch erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, die Unterstützung komplexer Arbeitsprozesse und eine effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen könnte künstliche Intelligenz die Produktivität deutlich erhöhen. Unternehmen wären dadurch in der Lage, mit einem gegebenen Einsatz von Arbeit und Kapital mehr Güter und Dienstleistungen zu produzieren.