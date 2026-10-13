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Die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz könnte in Deutschland künftig mit einer zusätzlichen steuerlichen Belastung einhergehen. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die durch KI erwirtschafteten Umsätze stärker zur Finanzierung gesellschaftlicher Veränderungen heranzuziehen. Die daraus resultierenden Steuereinnahmen sollen insbesondere dazu beitragen, den absehbaren Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen. Konkrete Vorstellungen zur Ausgestaltung einer entsprechenden Abgabe hat der Minister aber bislang noch nicht vorgelegt.

In einem Interview mit dem Tagesspiegel (Paywall) erklärte Wildberger dazu, dass wirtschaftliche Wertschöpfung grundsätzlich dort besteuert werden müsse, wo sie entstehe. Dies gelte auch für Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz hohe Umsätze erzielen. Die zusätzlichen Einnahmen könnten nach seinen Vorstellungen genutzt werden, um Beschäftigte auf die veränderten Anforderungen einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt vorzubereiten und notwendige Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren.

Damit greift der Digitalminister eine Debatte auf, die zuletzt durch Microsoft-Mitgründer Bill Gates neue Aufmerksamkeit erhalten hatte. Dieser hatte sich Ende August in einem Beitrag auf seiner Plattform Gates Notes für eine Besteuerung von KI-Tokens und Robotern ausgesprochen. Hintergrund ist aus seiner Sicht eine strukturelle Ungleichbehandlung zwischen menschlicher und maschineller Arbeitsleistung im bestehenden Steuersystem.

Während für Beschäftigte Lohnsteuern und Sozialabgaben anfallen, können Unternehmen die Anschaffung von Maschinen und automatisierten Systemen unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich als Betriebsausgaben geltend machen. Gates sieht darin einen wirtschaftlichen Anreiz, menschliche Arbeitskraft zunehmend durch Technologie zu ersetzen. Eine gesonderte Besteuerung automatisierter Wertschöpfung könnte seiner Argumentation zufolge dazu beitragen, diese Unterschiede abzumildern und gleichzeitig zusätzliche Mittel für gesellschaftliche Anpassungsprozesse bereitzustellen.

Wildberger teilt offenbar diese Einschätzung. Zwar rechnet der Minister langfristig mit einem positiven Beschäftigungseffekt durch künstliche Intelligenz, allerdings dürften sich die neu entstehenden Tätigkeitsfelder deutlich von zahlreichen heutigen Berufsbildern unterscheiden. Damit werde die berufliche Neuorientierung für einen Teil der Erwerbstätigen zu einer zentralen Herausforderung.