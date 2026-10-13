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Gewährleistungsansprüche müssen gegenüber dem Händler geltend gemacht werden. Juristisch ist das Konsens. Dennoch gibt es immer wieder Unternehmen, die sich gerne aus ihrer Verantwortung stehlen wollen und direkt auf den Hersteller verweisen. Nun hat das Landgericht Ingolstadt der MMS E-Commerce GmbH, die unter anderem den Onlineshop von Media Markt betreibt, genau diese Praxis untersagt. Vorausgegangen war eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), der eine entsprechende Mitteilung des Elektronikhändlers als irreführend beanstandet hatte.

Ausgangspunkt des Rechtsstreits war ein defektes Kühl-Gefrier-Gerät, das ein Verbraucher rund ein Jahr zuvor über den Onlineshop von Media Markt erworben hatte. Das Gerät gab wiederholt einen akustischen Alarm aus, obwohl die Tür ordnungsgemäß geschlossen war. Der Käufer wandte sich daraufhin per E-Mail an Media Markt und schilderte den Defekt, um seine gesetzlichen Gewährleistungsrechte in Anspruch zu nehmen. Anstatt die Reklamation selbst zu bearbeiten, forderte ihn der Händler jedoch auf, sich mit seinen Garantieansprüchen unmittelbar an den Hersteller zu wenden.

Diese Auskunft bewertete das Landgericht Ingolstadt nun als irreführend. Nach Auffassung der Richter vermittelte die Formulierung den Eindruck, dass Media Markt für die geltend gemachten Ansprüche nicht zuständig sei. Tatsächlich richtet sich die gesetzliche Mängelhaftung jedoch grundsätzlich gegen den Verkäufer, mit dem der Verbraucher den Kaufvertrag geschlossen hat. Der Händler kann seine entsprechenden Verpflichtungen daher nicht durch einen bloßen Verweis auf den Hersteller übertragen.

Entscheidend ist dabei die rechtliche Unterscheidung zwischen Gewährleistung und Garantie. Die gesetzliche Gewährleistung ergibt sich unmittelbar aus dem Kaufvertrag und verpflichtet den Verkäufer, für bereits bei der Übergabe vorhandene Sachmängel einzustehen.

Das Urteil erging bereits am 24. Juli 2026 unter dem Aktenzeichen 1 HK O 1352/25. Öffentlich bekannt wurde die Entscheidung erst durch eine spätere Mitteilung des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Das Landgericht untersagte der MMS E-Commerce GmbH damit die beanstandete Praxis, bei der Geltendmachung gesetzlicher Gewährleistungsrechte den Eindruck zu erwecken, Verbraucher müssten sich unmittelbar an den Hersteller wenden.