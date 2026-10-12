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Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat inzwischen auch die digitale Infrastruktur abseits der unmittelbaren Front erreicht. Nach mehreren ukrainischen Drohnenangriffen auf Rechenzentren des russischen Internetkonzerns Yandex musste das Unternehmen den Betrieb eines weiteren Standorts vollständig einstellen. Neben Einschränkungen bei verschiedenen lokalen Onlinediensten mehren sich nun auch die Anzeichen dafür, dass die Angriffe Auswirkungen weit über Russland hinaus haben.

Zuletzt wurde eine Anlage in der russischen Stadt Wladimir, östlich von Moskau, beschädigt. Wie Reuters unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens auf Telegram berichtet, wurde bei dem Angriff niemand verletzt. Der Betrieb des Rechenzentrums musste allerdings vollständig ausgesetzt werden. Yandex arbeitet nach eigenen Angaben bereits daran, die betroffenen Verbindungen wiederherzustellen. Ob und wann die Infrastruktur aber wieder uneingeschränkt verfügbar sein wird, ist bislang offen. Bereits in den Tagen zuvor waren zwei weitere Standorte des Konzerns angegriffen worden.

Yandex gehört zu den wichtigsten Technologieunternehmen Russlands und betreibt neben seiner Suchmaschine unter anderem Cloud- und KI-Angebote sowie Plattformen für Mobilität und Essenslieferungen. Auch vernetzte Haushaltsgeräte und der hauseigene KI-Chatbot sind auf die Infrastruktur des Konzerns angewiesen. Nach den ersten beiden Angriffen kam es bereits zu Störungen bei mehreren dieser Angebote.

Besondere Aufmerksamkeit erhalten die Vorfälle in Europa aber vor allem wegen ihrer Auswirkungen in sozialen Netzwerken. Unmittelbar nach den Angriffen konnte ein merklicher Rückgang beim Bot-Traffic registriert werden. Der Rückgang der Aktivität deutet darauf hin, dass automatisierte Konten und andere Systeme gezielt auf der betroffenen Infrastruktur betrieben wurden. In welchem Umfang die beschädigten Yandex-Rechenzentren tatsächlich mit russischen Desinformationskampagnen in Verbindung stehen, lässt sich aus den vorliegenden Angaben aber nicht abschließend klären.