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Künstliche Intelligenz hält zunehmend auch im Literaturbetrieb Einzug. Wie weit diese Entwicklung dabei gehen soll, beurteilen die Deutschen allerdings sehr unterschiedlich. Während KI bei der Übersetzung von Büchern noch auf eine breite Zustimmung stößt, lehnt eine deutliche Mehrheit vollständig maschinell verfasste Werke ab. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor, die anlässlich der Frankfurter Buchmesse veröffentlicht wurde.

Besonders groß ist die Akzeptanz dabei dort, wo KI bereits vorhandene Inhalte verarbeitet. So sprechen sich 79 % der Befragten dafür aus, künstliche Intelligenz zur Übersetzung von Büchern einzusetzen. Deutlich zurückhaltender fällt die Bewertung aus, sobald die Technologie selbst zum Autor wird. Lediglich 29 % der Deutschen geben an, ein vollständig KI-generiertes Buch überhaupt lesen zu wollen. Auch die Unterstützung menschlicher Autoren wird keineswegs uneingeschränkt begrüßt: Nur 34 % halten es für unproblematisch, wenn Schriftsteller KI als Inspirationsquelle oder Schreibhilfe verwenden. Bitkom-Experte Sebastian Klöß interpretiert die Antworten dahingehend, dass Leser KI zwar als ergänzendes Werkzeug akzeptieren, sie aber nicht an die Stelle menschlicher Kreativität treten sehen wollen.

Dahinter steht offenbar auch die Sorge um die Zukunft des Autorenberufs. Fast zwei Drittel der Befragten, konkret 65 %, befürchten, dass KI menschliche Schriftsteller langfristig ersetzen könnte. Gleichzeitig herrscht Unsicherheit darüber, ob sich maschinell erzeugte Literatur überhaupt zuverlässig erkennen lässt. 58 % gehen davon aus, dass sie selbst nicht feststellen könnten, ob ein Buch von einem Menschen oder einer KI geschrieben wurde.

Entsprechend ausgeprägt ist der Wunsch nach mehr Transparenz. Eine Kennzeichnung von Büchern, bei deren Erstellung künstliche Intelligenz eingesetzt wurde, befürworten etwa 72 % der Befragten. Die Forderung geht damit über die bloße Unterscheidung zwischen vollständig KI-generierten und menschlich verfassten Werken hinaus und betrifft grundsätzlich die Verwendung entsprechender Technologien im Entstehungsprozess.

Wie offen Leser aber gegenüber KI-generierter Literatur eingestellt sind, hängt der Erhebung zufolge auch vom Alter ab. Unter den 16- bis 29-Jährigen können sich 36 Prozent vorstellen, ein vollständig von KI geschriebenes Buch zu lesen. Bei den mindestens 65-Jährigen liegt dieser Anteil dagegen bei 23 Prozent. Auch den unterstützenden Einsatz der Technologie beim Schreiben beurteilen jüngere Befragte häufiger positiv. In der jüngsten Altersgruppe halten ihn 40 Prozent für unproblematisch, während es unter den Älteren lediglich 29 Prozent sind.