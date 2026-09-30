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Die US-Regierung gibt Künstlicher Intelligenz einen neuen Namen. Präsident Donald Trump hat per Executive Order angeordnet, dass Behörden der Exekutive künftig die Bezeichnungen "Super Intelligence" (SI) anstelle von "Artificial Intelligence" (AI) verwenden sollen.

Angekündigt hatte Trump den Schritt bereits am 22. September bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Dort erklärte er, dass die Vereinigten Staaten die Technologie fortan als "Super Intelligence" bezeichnen werden. Mit der am 29. September unterzeichneten Executive Order erhält diese Ankündigung nun eine formale Grundlage innerhalb der US-Exekutive. Bereits bestehende Vorschriften, Verträge, frühere Präsidentenerlasse und historische Dokumente bleiben allerdings verschont und müssen nicht nachträglich angepasst werden.

Trump begründet die Änderung vor allem anhand des Begriffs "artificial". Dieser vermittle seiner Ansicht nach einen falschen Eindruck von der Technologie, da moderne KI-Systeme weder "unecht" noch "unbedeutend" seien. Zudem bringt Trump den Begriff auch mit seinem häufig verwendeten Ausdruck "Fake News" in Verbindung, ohne dies näher zu erläutern.

Die Executive Order geht bei der Umbenennung vergleichsweise weit. Bundesbehörden sollen nicht nur die neue Bezeichnung verwenden, sondern "AI" und "Artificial Intelligence" in den betroffenen offiziellen Zusammenhängen grundsätzlich vermeiden. Wo Gesetze weiterhin ausdrücklich von Artificial Intelligence sprechen, bleibt die bestehende Terminologie jedoch maßgeblich. Innerhalb von 60 Tagen soll nun der Wissenschafts- und Technologieberater des Präsidenten einen Vorschlag vorlegen, wie "Super Intelligence" gesetzlich definiert und bestehende Verweise auf KI gegebenenfalls angepasst werden können.

Auch China spielt bei der Wortwahl nach Darstellung der US-Regierung wohl eine Rolle. Trump erklärte sogar, der chinesische Präsident Xi Jinping möge die Bezeichnung ebenfalls. Demnach hätten sich Trump und Xi bereits darauf verständigt, im bilateralen Kontext "Super Intelligence" statt "Artificial Intelligence" zu verwenden.

Außerhalb der US-Bundesverwaltung ändert der Erlass die etablierte Terminologie nicht. Unternehmen, Wissenschaftler, andere Staaten und internationale Organisationen sind nicht verpflichtet, "Super Intelligence" als allgemeinen Ersatz für Künstliche Intelligenz zu übernehmen. Innerhalb der amerikanischen Exekutive dürfte die neue Bezeichnung allerdings künftig häufiger auftauchen - selbst wenn damit technisch weiterhin das gemeint ist, was bislang als "Artificial Intelligence" bezeichnet wurde.