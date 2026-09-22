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Google muss wegen seines früheren Umgangs mit Standortdaten nun eine Geldbuße von 403 Millionen Euro auch in der EU zahlen. Zuvor wurde das Unternehmen wegen des Vorgehens bereits in den USA zu einer Strafe in Höhe von 391,5 Millionen US-Dollar verurteilt. Die irische Datenschutzkommission DPC konnte gleich mehrere Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausmachen. Dabei geht es um die Verarbeitung von Standortinformationen zwischen Mai 2018 und Februar 2020.

Konkret nahm die Behörde drei Funktionen unter die Lupe: Web- und App-Aktivitäten, den Standortverlauf sowie die Standortgenauigkeit. Neben Verstößen gegen Transparenzpflichten war für die DPC primär die Speicherdauer ein Problem. Nach Einschätzung der Datenschutzkommission bewahrte Google Standortinformationen deutlich länger als erforderlich auf. Gerade bei Geodaten wiegt dies nach Ansicht der Datenschützer schwer, weil sich daraus umfangreiche Informationen über den Alltag einer Person ableiten lassen.

Für die Nutzer war nach Auffassung der Behörde außerdem nicht immer ausreichend ersichtlich, wie ihre Standortinformationen verarbeitet wurden. Der stellvertretende DPC-Leiter Graham Doyle verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Positionsdaten gezielt für personalisierte Werbung oder zur Ermittelung von Interessen verwendet wurden.

Die Untersuchung selbst reicht bereits mehrere Jahre zurück. Europäische Verbraucherorganisationen hatten seinerzeit Beschwerden über Googles Umgang mit Standortdaten eingereicht, woraufhin die DPC im Februar 2020 ein eigenes Verfahren initiierte. Da Google sein europäisches Hauptquartier in Irland unterhält, fungiert die dortige Datenschutzkommission im Rahmen der DSGVO als federführende Aufsichtsbehörde.

Google erklärt derweil, dass sich die Entscheidung auf Praktiken aus der Vergangenheit bezieht und die entsprechenden Funktionen inzwischen verändert wurden. Nach Angaben des Unternehmens stehen Nutzern mittlerweile automatische Löschfristen von drei, 18 oder 36 Monaten zur Verfügung. Auch personalisierte Werbung lässt sich deaktivieren. Standortinformationen der Google-Maps-Zeitachse werden nach Darstellung des Unternehmens inzwischen sogar direkt auf dem jeweiligen Gerät gespeichert.