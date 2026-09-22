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Schleswig-Holstein kommt beim Wechsel seiner Landesverwaltung auf Open-Source-Software einen weiteren wichtigen Schritt voran. In der Kieler Staatskanzlei wurde Microsoft Windows inzwischen auf den Arbeitsplätzen von mehr als 200 Beschäftigten durch Linux ersetzt. Lediglich ein kleiner Teil der Rechner verbleibt vorerst noch bei Windows.

Nach Angaben der Landesregierung betrifft dies derzeit rund 20 Arbeitsplätze. Dort verhindern derzeit noch technische Abhängigkeiten bestimmter Fachverfahren eine vollständige Migration. Das zuständige Digitalressort arbeitet aber daran, diese Anwendungen beziehungsweise die damit verbundenen Voraussetzungen anzupassen, damit langfristig auch die verbliebenen Systeme auf Linux umziehen können.

Digitalisierungsminister Dirk Schrödter stellte den aktuellen Stand bewusst anlässlich der 24. Kieler Open Source und Linux Tage vor. Die Staatskanzlei übernimmt innerhalb der Landesverwaltung eine Vorreiterrolle. Die dort gesammelten Erfahrungen sollen bei der weiteren Umstellung helfen, denn Linux soll künftig überall in der Verwaltung eingesetzt werden, wo dies technisch möglich ist.

Der Wechsel des Betriebssystems ist dabei nur ein Teil einer umfassenderen Open-Source-Strategie. Schleswig-Holstein hat bereits mehrere verbreitete proprietäre Anwendungen und Dienste ersetzt. Als Office-Paket kommt etwa inzwischen LibreOffice zum Einsatz. Die E-Mail-Infrastruktur wurde auf Open-Xchange umgestellt, während Videokonferenzen über OpenTalk abgewickelt werden.

Weitere zentrale Komponenten sollen noch folgen. Vorgesehen ist unter anderem die vollständige Einführung von Nextcloud für die Zusammenarbeit und den Austausch von Dateien. Mit Univention Nubus soll zudem ein neuer Verzeichnisdienst eingesetzt werden. Für die Telefonie ist die Lösung Oskar vorgesehen.

Damit betrifft die Umstellung nicht nur einzelne Anwendungen auf den Arbeitsplatzrechnern, sondern zunehmend die gesamte dahinterliegende IT-Infrastruktur. Schleswig-Holstein möchte dadurch seine Abhängigkeit von einzelnen proprietären Anbietern reduzieren und mehr Kontrolle über Software, Daten und den Betrieb der eigenen Systeme erhalten.

Eine Herausforderung stellt der Wechsel unter anderem für die Beschäftigten dar. Die Landesregierung begleitet die Migration deshalb mit Schulungsangeboten. Dazu gehören Informationsveranstaltungen und Lernvideos sowie Fachpersonal, das Beschäftigte unmittelbar an ihren Arbeitsplätzen unterstützt. Ergänzend wurden interne Linux-Foren eingerichtet, über die Fragen und Erfahrungen ausgetauscht werden können.