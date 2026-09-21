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Die USA und China suchen angesichts der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz nach Möglichkeiten, zumindest bei Sicherheitsfragen stärker zusammenzuarbeiten. Bei Gesprächen in New York haben Vertreter beider Staaten über einen Mechanismus zum Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung beraten. Das Treffen fand dabei nur wenige Tage vor einem geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping statt.

Auf US-Seite führte Finanzminister Scott Bessent die Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng. Nach dem Treffen erklärte Bessent, Washington habe einen Mechanismus vorgeschlagen, über den relevante Informationen zwischen beiden Staaten ausgetauscht werden könnten. Dabei gehe es um gemeinsame Interessen und Bedrohungen hinsichtlich des Umgangs mit leistungsfähigen KI-Systemen. Konkrete Details zur technischen oder politischen Ausgestaltung nannte er zunächst aber noch nicht.

Allerdings wurde das Treffen auch von chinesischer Seite aus positiv bewertet. Staatliche Medien bezeichneten die Gespräche als konstruktiv und bestätigten, dass KI zu den behandelten Themen gehörte. Von einer Einigung über verbindliche Regeln für die Entwicklung oder den Einsatz der Technologie war aber auch in diesem Kontext keine Rede. Der Austausch stellt damit zunächst nur einen Versuch dar, einen Kommunikationskanal für Sicherheitsfragen zu etablieren, trotz des enormen technologischen Wettbewerbs beider Nationen.

Bessent hatte sich zuvor gar für internationale "Leitplanken" ausgesprochen, die unter anderem verhindern sollen, dass entsprechende Systeme in die Hände krimineller oder feindseliger nichtstaatlicher Akteure gelangen können. Die Gespräche folgen auf eine Reihe von Debatten über KI-Systeme, die zunehmend selbstständig Aufgaben ausführen und dabei auch externe Dienste und Computersysteme angreifen.

Die Ausgangslage für weitergehende Vereinbarungen bleibt allerdings schwierig. Washington und Peking konkurrieren um die technologische Führungsposition bei KI. Die USA unter Donald Trump tun sich zudem schwer mit möglichen Regeln, die die KI-Industrie betreffen. Der US-Präsident hat etwa Forderungen nach einer generellen Verlangsamung der Entwicklung bislang zurückgewiesen und dabei konkret auf den Wettbewerb mit China verwiesen.

China ist in der Beziehung schon etwas weiter und reguliert seine heimische KI-Branche bereits vergleichsweise stark. Unternehmen müssen den Behörden dort unter anderem Informationen über eingesetzte Algorithmen und deren Funktionen vorlegen. Das chinesische Regelwerk wurde zuletzt auch auf KI-Agenten und sogar KI-gesteuerte Roboter ausgeweitet. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz deutlich vom europäischen Modell und ist eng mit den staatlichen Kontrollstrukturen Chinas verflochten.