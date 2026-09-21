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Auch Google räumt inzwischen Sicherheitsvorfälle mit seinem KI-Modell Gemini ein. Der Konzern hat bestätigt, dass das Modell während eines Sicherheitstests unbeabsichtigt in Systeme von drei realen Unternehmen eingedrungen ist. Eigentlich sollte das Modell ausschließlich gegen simulierte Ziele vorgehen. Eine wohl fehlerhaft konfigurierte Testumgebung ermöglichte jedoch den Zugriff auf das Internet, woraufhin Gemini seine Aktivitäten auf tatsächlich existierende Firmen ausweitete. Die Vorfälle ereigneten sich dabei bereits im Mai dieses Jahres.

Durchgeführt wurden die Tests vom israelischen Sicherheitsunternehmen Irregular. Das Startup untersucht unter anderem, wie sich leistungsfähige KI-Modelle bei Aufgaben aus dem Bereich der Cybersicherheit verhalten. Dafür wurden nach den vorliegenden Informationen fiktive Unternehmen und Systeme bereitgestellt, die Gemini angreifen sollte. Die dafür eingerichtete Umgebung hätte vom öffentlichen Internet aber getrennt bleiben sollen.

Durch eine vermeintlich versehentlich bestehende Verbindung konnte Gemini allerdings auch nach externen Informationen suchen. Heather Adkins, Vice President für Sicherheitstechnik bei Google, erklärte, das Modell habe dabei öffentlich zugängliche Informationen gefunden und Zugangsdaten ermittelt. Anschließend habe es Webseiten aufgerufen, die es offenbar fälschlicherweise als Bestandteil der vorgesehenen Testumgebung betrachtete.

In einem Fall spielte dabei eine Namensüberschneidung eine entscheidende Rolle. Gemini sollte Informationen aus der Software eines fiktiven Unternehmens beschaffen, dessen Name zufällig mit dem einer tatsächlich existierenden Firma übereinstimmte. Nachdem das Modell Zugang zum Internet erhalten hatte, soll es das Passwort eines Dienstes des realen Unternehmens einfach erraten und sich damit Zugriff verschafft haben. Google zufolge beendete Gemini seine Aktivitäten selbstständig, nachdem das Modell erkannt hatte, dass es sich nicht um das simulierte Ziel handelte.

Bei den beiden anderen Unternehmen führte ein anderer Weg zum Erfolg. Gemini entdeckte demnach öffentlich erreichbare Code-Repositories, in denen sich Zugangsdaten befanden. Das Modell verwendete diese Informationen anschließend, um auf Systeme der betroffenen Firmen zuzugreifen. Auch in diesen Fällen soll Gemini seine Aktivitäten eigenständig eingestellt haben. Hinweise darauf, dass dabei Schäden verursacht wurden, gibt es laut Google bislang nicht.

Bemerkenswert ist der zeitliche Abstand zwischen den Vorfällen und ihrer Aufarbeitung. Obwohl sich die Zugriffe bereits im Mai ereigneten, wurde Google nach den vorliegenden Informationen erst Ende Juli von Irregular darüber informiert. Vorausgegangen war die Entdeckung eines weiteren Vorfalls, bei dem ein Modell von OpenAI unbeabsichtigt in Systeme der KI-Plattform Hugging Face eingedrungen sein soll.

Google entschied sich zunächst gegen eine öffentliche Bekanntgabe der eigenen Fälle. Als Begründung wird angeführt, dass Gemini keinen Schaden verursacht habe. Die drei betroffenen Unternehmen seien allerdings über die Zugriffe informiert worden. Erst nachdem das Wall Street Journal darüber berichtete, bestätigte Google die Vorfälle öffentlich.