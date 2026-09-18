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Im Rechtsstreit zwischen mehreren US-Medienhäusern sowie Microsoft und OpenAI kommen bislang unter Verschluss gehaltene interne Dokumente (via Ars Technica) ans Licht. Die von den Klägern vorgelegten Unterlagen zeigen dabei, dass mögliche Folgen generativer KI für Verlage und andere Creator innerhalb der Unternehmen bereits vor Jahren kontrovers diskutiert wurden. Einige Mitarbeiter warnten ausdrücklich vor dem massenhaften Einsatz journalistischer Inhalte für das KI-Training und vor einem möglichen Einbruch der Besucherzahlen bei den ursprünglichen Quellen.

Besonders deutlich äußerte sich demnach Brent Hecht, Director of Applied Science bei Microsoft. In internen Dokumenten bezeichnete er das massenhafte Erfassen von Nachrichteninhalten für das KI-Training als "größten Diebstahl menschlicher Arbeit in der Geschichte". An anderer Stelle stellte er zudem infrage, ob sich ein derart umfangreiches Scraping überhaupt noch mit dem Fair-Use-Prinzip vereinbaren lasse. Microsoft betont dagegen, dass es sich dabei aber nur um die persönliche Einschätzung eines einzelnen Mitarbeiters und nicht um eine rechtliche Bewertung oder die Position des Konzerns gehandelt hat.

Ähnliche Bedenken gab es den Unterlagen zufolge auch bei OpenAI. Nick Turley, bei OpenAI für ChatGPT verantwortlich, soll vor einer "existenziellen Bedrohung" für Verlage durch kommerzielle KI-Produkte gewarnt haben. Diese liefern benötigte Informationen aus journalistischen Inhalten ohne dass Nutzer noch die ursprünglichen Quellen besuchen müssen. In internen Diskussionen wurde diese Entwicklung gar als Kreislauf beschrieben, der letztlich auch KI-Anbietern schaden könnte: Sinkende Einnahmen der Medien könnten die Produktion hochwertiger Inhalte beeinträchtigen, auf die wiederum KI-Systeme angewiesen sind.

Die Medienunternehmen versuchen vor Gericht insbesondere nachzuweisen, dass Chatbots nicht lediglich neue Angebote auf Grundlage vorhandener Inhalte schaffen, sondern unmittelbar mit den ursprünglichen Angeboten konkurrieren. Dabei verweisen sie auch auf interne Aussagen zur Entwicklung der Zugriffszahlen. Microsoft habe bei einigen klagenden Medien Rückgänge der Klickraten um 83 bis 93 % und bei anderen um 51 bis 94 % registriert.

Auch Microsoft-Chef Satya Nadella räumte in seiner Aussage unter Eid grundsätzlich ein, dass KI-Systeme Zugriffe von den ursprünglichen Quellen abziehen können, wenn Nutzer die gesuchte Information bereits innerhalb einer KI-Anwendung erhalten. OpenAI-Mitarbeiter kamen intern zu ähnlichen Einschätzungen.

Ein weiterer Streitpunkt ist der Umgang mit Bezahlschranken. Nadella erklärte, KI-Unternehmen sollten die Nutzungsbedingungen von Nachrichtenseiten nicht verletzen, indem sie Paywalls umgehen. Die Kläger verweisen jedoch auf eine interne Kommunikation bei OpenAI, in der ein Mitarbeiter Präsident Greg Brockman über eine Möglichkeit informiert haben soll, mit OpenAI-Crawlern die Bezahlschranke der New York Times zu umgehen. Brockman reagierte darauf laut den entsiegelten Unterlagen positiv. Welche konkrete Nutzung daraus folgte, lässt sich aus dieser einzelnen Kommunikation aber nicht ableiten.

Die Verfahren berühren damit eine der zentralen offenen Rechtsfragen rund um generative KI: Unter welchen Voraussetzungen dürfen öffentlich zugängliche oder anderweitig beschaffte urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training kommerzieller Modelle verwendet werden? Microsoft und OpenAI berufen sich auf Fair Use, während die klagenden Medienhäuser argumentieren, dass KI-Produkte ihre Inhalte wirtschaftlich verwerten und zugleich einen Teil der Nachfrage nach den Originalangeboten ersetzen.

Für die Verlage geht es deshalb nicht nur um bereits verwendete Artikel, sondern auch um das künftige Verhältnis zwischen KI-Unternehmen und Inhalteproduzenten. Sie argumentieren, dass eine dauerhafte Nutzung journalistischer Inhalte ohne Vergütung die wirtschaftliche Grundlage derjenigen schwächt, die neue Informationen produzieren. Ob diese Argumentation auch urheberrechtlich trägt und in welchem Umfang Microsoft und OpenAI für die beanstandeten Nutzungen verantwortlich sind, müssen aber die Gerichte klären.