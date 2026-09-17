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Die EU-Kommission will den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Netzwerken stärker regulieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union dazu eigens einen sogenannten "Kids Act" an, der erstmals ein einheitliches Mindestalter für Social Media in der EU festlegen soll. Vorgesehen ist, die Nutzung sozialer Netzwerke für Kinder unter 13 Jahren grundsätzlich auszuschließen. Ein eigenes Konto soll erst ab 15 Jahren möglich sein.

Für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren plant die Kommission zudem eine besonders geschützte Form der Nutzung. Wie diese im Detail aussehen soll, lässt die Kommission bislang allerdings noch offen. Von der Leyen stellte aber einen abgestuften Ansatz in Aussicht, bei dem sich die Schutzmaßnahmen am Alter der Nutzer orientieren.

Die geplanten Vorgaben beschränken sich dabei aber nicht bloß auf Altersgrenzen. Bestimmte Funktionen sozialer Netzwerke, die eine besonders lange Nutzung begünstigen können, sollen für Minderjährige gänzlich gestrichen werden. Von der Leyen nennt hier ausdrücklich "Doomscrolling", also das endlose Scrollen durch Inhalte. Auch der Umgang mit Bildern von Kindern und Jugendlichen spielt in den Überlegungen eine Rolle. Von der Leyen verwies etwa auf die Gefahr, dass Fotos mithilfe generativer KI sexualisiert oder anderweitig manipuliert werden können.

Damit die Altersgrenzen durchgesetzt werden können, benötigt die EU allerdings eine Möglichkeit zur Altersverifikation. Diese soll nach den Vorstellungen der Kommission zuverlässig funktionieren, gleichzeitig aber möglichst wenige persönliche Daten offenlegen. Eine technische Grundlage könnte die bereits vorgeschlagene "Mini-Wallet" sein. Allerdings stößt das Konzept für einen digitalen Altersnachweis bislang nicht bei allen Mitgliedstaaten auf Gegenliebe.

Von der Leyen begründete ihre Initiative vor allem mit der hohen Bildschirmzeit Minderjähriger. Kinder verbringen ihrer Aussage nach inzwischen vier bis sechs Stunden pro Tag vor Bildschirmen. Bei der Ausarbeitung der Pläne will sich die Kommission dabei sowohl auf eine eigene Expertengruppe als auch auf Gespräche mit Kindern und Jugendlichen selbst stützen.