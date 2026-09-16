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Verbraucherschützer stellen die Preispolitik mehrerer großer Streaming-Anbieter der letzten Jahre infrage. Mit drei Verbandsklagen wollen sie nun erreichen, dass Kunden von Netflix, Apple TV und Wow einen Teil ihrer in den vergangenen Jahren gezahlten Abogebühren zurückerhalten. Je nach Anbieter und Vertragslaufzeit könnten sich die Forderungen auf Beträge zwischen 200 und 700 Euro summieren.

Hinter den Verfahren steht der Verbraucherschutzverein (VSV) mit Sitz in Wien, der dafür mit einer Berliner Kanzlei und einem Prozessfinanzierer zusammenarbeitet. Die Klagen richten sich gegen Preiserhöhungen bei bereits bestehenden Abonnements. Nach Auffassung des Vereins hätten die Streaming-Dienste hierfür jeweils eine ausdrückliche Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Stattdessen stützten sich die Anbieter laut VSV auf Klauseln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die eine Anpassung der Preise unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen. Genau diese Regelungen hält der Verein für unwirksam. Sie würden Verbraucher unangemessen benachteiligen und könnten daher keine ausreichende Rechtsgrundlage für höhere monatliche Gebühren darstellen.

Sollten die Gerichte dieser Argumentation folgen, könnten die zusätzlich gezahlten Beträge zurückgefordert werden. Wie hoch eine mögliche Erstattung ausfällt, hängt dabei vom jeweiligen Vertrag und den vorgenommenen Preisanpassungen ab. Der VSV beziffert die möglichen Rückzahlungen für einzelne Kunden auf insgesamt 200 bis 700 Euro.

Die Verfahren sind bereits bei deutschen Gerichten anhängig. Zwei Klagen werden vor dem Kammergericht Berlin unter den Aktenzeichen 11 VKI 1/26 und 21 VKI 1/26 geführt. Ein weiteres Verfahren liegt unter dem Aktenzeichen 102 VKI 1/26 e beim Bayerischen Oberlandesgericht. Betroffene Kunden können sich den Verbandsklagen nach Angaben des Verbraucherschutzvereins kostenlos anschließen.

Wie die Gerichte die Preisanpassungsklauseln von Netflix, Apple TV und Wow bewerten werden, ist noch offen. Ein anderes Verfahren gegen den Sport-Streamingdienst DAZN liefert allerdings einen Hinweis darauf, welche rechtlichen Fragen dabei eine Rolle spielen könnten. Das Oberlandesgericht Hamm äußerte Anfang September in einer mündlichen Verhandlung dazu erhebliche Bedenken gegen die dort verwendeten Klauseln.