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Die Bundesregierung stößt mit ihrer geplanten Investitionspflicht für Streaming-Dienste offenbar auf Widerstand bei der EU‑Kommission. Brüssel sieht in mehreren Punkten des Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetzes, kurz MedienInvestVG, einen zu starken Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Anbieter und fordert Änderungen am bisherigen Entwurf.

Mit dem im Mai vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf sollen kommerzielle Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix, Prime Video und Disney+ stärker zur Finanzierung europäischer Produktionen herangezogen werden. Auch Mediatheken fallen unter die geplante Regelung. Vorgesehen ist grundsätzlich eine Investitionspflicht von mindestens acht Prozent des in Deutschland erzielten Nettoumsatzes beziehungsweise der entsprechenden Programmkosten.

Prinzipiell stellt die EU-Kommission dabei nicht infrage, dass Mitgliedstaaten auch grenzüberschreitend tätige Streaming-Dienste finanziell an der Förderung europäischer audiovisueller Werke beteiligen dürfen. Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste eröffnet entsprechende Möglichkeiten. Nach Auffassung Brüssels müssen solche Vorgaben aber verhältnismäßig ausgestaltet sein und dürfen Anbieter nicht diskriminieren.

Beim deutschen Entwurf sieht die Kommission dies noch nicht ausreichend gewährleistet. Kritisiert wird unter anderem, dass unterschiedliche Arten von Streaming- und Mediendiensten nicht hinreichend differenziert betrachtet würden. Zudem fehle eine ausreichende empirische Grundlage für die vorgesehene Investitionsquote von acht Prozent. Die Bundesregierung müsse anhand belastbarer Marktdaten zunächst begründen, warum gerade diese Höhe erforderlich sei.

Noch weiter gehen die Bedenken bei den zusätzlichen Vorgaben zur Verwendung der Investitionen. Nach dem bisherigen Entwurf sollen 60 % der verpflichtenden Ausgaben in neue Werke fließen. Gleichzeitig sind Quoten von 80 % für deutschsprachige Inhalte und 70 % für Produktionen unabhängiger Hersteller vorgesehen. Die Quoten sollen sicherstellen, dass Streaming-Anbieter das Geld nicht primär für den Kauf von Rechten bereits existierender Filme und Serien nutzen. Kritik gibt es zudem am geplanten Rückfall von Nutzungsrechten. Bei Produktionen unabhängiger Hersteller sollen exklusive Rechte abhängig von deren Eigenanteil bereits nach drei bis sieben Jahren zurückfallen. Die EU-Kommission hält diese Zeiträume insbesondere mit Blick auf die internationale Verwertung von Filmen und Serien für sehr kurz.