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Meta hat nach Recherchen des Tech Transparency Project (TTP) in diesem Jahr Hunderte bezahlte Anzeigen auf Facebook und Instagram ausgeliefert, die Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch enthielten. Die Organisation identifizierte insgesamt 332 entsprechende Werbeanzeigen, obwohl diese das Prüfverfahren des Konzerns zuvor durchlaufen hatten. Ein großer Teil der Inhalte war demnach mithilfe künstlicher Intelligenz manipuliert worden, streckenweise auf Basis von Fotos realer Kinder.

Die Untersuchung wirft damit Fragen zur Kontrolle des Werbesystems von Meta auf. Bei vielen Fällen wurden gewöhnliche Fotos von Minderjährigen mit KI-Technik so verändert oder animiert, dass daraus sexualisierte, bzw. missbräuchliche Darstellungen entstanden. Das TTP konnte mehrere der verwendeten Ausgangsbilder realen Kindern zuordnen. Darunter befanden sich Aufnahmen aus sozialen Netzwerken, von Webseiten und aus Bilddatenbanken.

Der überwiegende Teil der Werbung führte dabei zu KI‑Anwendungen. Von den 332 untersuchten Anzeigen verlinkten 298 auf Apps zur Bild- oder Videogenerierung in Apples App Store oder Googles Play Store. 253 dieser Anzeigen bewarben Anwendungen von Entwicklern mit Sitz in China. Unter den Werbekunden befanden sich laut Untersuchung auch Unternehmen, die offiziell zum chinesischen Partnernetzwerk von Meta gehören.

Wie groß die tatsächliche Reichweite der Anzeigen war, lässt sich aufgrund der Beschränkungen von Metas Ad Library nicht vollständig bestimmen. Für die Europäische Union weist die Untersuchung mehr als 29.000 erreichte Personen aus, im Vereinigten Königreich waren es weitere 6.800. Nach den ausgewerteten Daten liefen 262 der Anzeigen außerdem in den USA, 120 in Australien und 84 in Indien. Die tatsächliche weltweite Zahl der erreichten Nutzer könnte daher deutlich höher liegen.

Eine Reaktion des Konzerns auf die Anzeigen erfolgte teilweise erst nach Hinweisen der Forscher selbst. Auffällig ist dabei die ursprüngliche Einordnung zahlreicher Verstöße. Bei 113 der später als Darstellungen sexueller Ausbeutung von Kindern eingestuften Anzeigen hatte Meta zunächst lediglich Verstöße gegen Regeln zu Nacktheit oder sexuellen Aktivitäten von Erwachsenen ausgewiesen. Erst nachdem das TTP auf die Fälle aufmerksam gemacht hatte, änderte Meta die Angaben und ordnete die Anzeigen der Richtlinie gegen sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern zu. Nach Einschätzung der Forscher wirft dies auch Fragen zur Aussagekraft von Metas eigenen Statistiken über entfernte Missbrauchsinhalte auf.