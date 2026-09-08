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Die Schweizer Bundesverwaltung treibt ihre Abkehr von Microsoft-Produkten weiter voran. Nach einem kleineren Praxistest soll die Open-Source-Plattform OpenDesk nun auf rund 3.000 Arbeitsplatzrechnern effektiv eingesetzt werden. Microsoft 365 bleibt während dieser Phase parallel verfügbar, damit die Behörden den Wechsel schrittweise erproben können.

Dem größeren Pilotprojekt ging zunächst ein Test mit 172 Beschäftigten der Bundeskanzlei voraus. Dabei wurde OpenDesk als mögliche Alternative zu Microsoft 365 im Arbeitsalltag eingesetzt. Nach einem Bericht der Schweizer Sendeanstalt RTS fiel die Bewertung dabei insgesamt positiv aus. Vor allem die Bearbeitung von Dokumenten sowie die E-Mail-Infrastruktur erwiesen sich demnach als ausreichend praxistauglich.

Schwierigkeiten bestehen demnach weiterhin bei Videokonferenzen mit größeren Teilnehmerzahlen. Hier greift die Bundesverwaltung bislang auf Microsoft Teams zurück. Entsprechende Funktionen gelten deshalb noch als einer der Bereiche, in denen die Open-Source-Lösung technisch verbessert oder durch andere Komponenten ergänzt werden müsste.

Trotz dieser offenen Punkte hat die Bundeskanzlei entschieden, den Versuch deutlich auszuweiten. Für das neue Pilotprojekt sind rund neun Millionen Schweizer Franken vorgesehen. Die 3.000 einbezogenen Rechner entsprechen dabei ungefähr sieben Prozent der gesamten Arbeitsplatz-Infrastruktur der Bundesverwaltung.

Sollte sich OpenDesk auch in dieser größeren Umgebung bewähren, könnte die Umstellung zu einem späteren Zeitpunkt auf deutlich mehr Systeme ausgedehnt werden. Insgesamt umfasst die Bundesverwaltung derzeit rund 54.000 PCs. Der aktuelle Test bildet damit noch keinen flächendeckenden Wechsel, sondern eine Vorstufe für eine mögliche breitere Migration.

Hinter der Strategie stehen vorwiegend Fragen der digitalen Souveränität. Die Schweizer Regierung will ihre Abhängigkeit von einzelnen US-amerikanischen Technologieanbietern und von der dortigen Rechtsordnung verringern. Gleichzeitig spielen steigende Lizenzkosten eine Rolle. Eine stärkere Nutzung offener Software soll der Verwaltung mehr Kontrolle über ihre eigene IT-Infrastruktur verschaffen und die Bindung an einzelne Anbieter reduzieren.