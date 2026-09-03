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Deutsche Ermittlungsbehörden setzen zur Überwachung verschlüsselter Messenger zunehmend auf eine Methode, die ohne klassische Spionagesoftware auf dem Smartphone auskommt. Beim sogenannten Account-Cloning wird einfach ein zusätzlicher Zugang zu einem bestehenden Messenger-Konto eingerichtet. Auf diese Weise können Behörden nicht nur laufende Nachrichten mitlesen, sondern unter Umständen auch auf ältere Chats, Kontakte und weitere Kontodaten zugreifen.

Technisch macht sich die Methode Funktionen zunutze, die Messenger selbst für die Verwendung eines Kontos auf mehreren Geräten anbieten. WhatsApp, Telegram und Threema verfügen beispielsweise über Web-Oberflächen, Signal lässt sich mit einer Desktop-Anwendung koppeln. Normalerweise meldet ein Nutzer darüber seinen eigenen Computer als zusätzliches Gerät an. Ermittler können allerdings denselben Mechanismus verwenden, um einen weiteren Zugang zum Konto einer überwachten Person einzurichten.

Der Clou: Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird nicht aufgehoben. Stattdessen wird das von den Ermittlern kontrollierte Gerät zu einem regulären Teilnehmer des Kontos und erhält die Nachrichten über die vom Messenger vorgesehene Synchronisation. Die Kommunikation wird somit an einem Punkt erfasst, an dem sie bereits entschlüsselt vorliegt.

Ein von netzpolitik.org veröffentlichtes Dokument vom Februar 2026 zeigt, dass der Zoll die Technik seit Ende 2023 zunächst in einem Modellversuch erprobte. Nach Angaben der Behörde habe sie zu erheblichen Ermittlungserfolgen bei schwerer und organisierter Kriminalität geführt. Seit August 2025 gehört die Methode daher dauerhaft zum Instrumentarium der Ermittlungseinheiten des Zolls. Für die technische Umsetzung greift das Zollkriminalamt nach eigenen Angaben aber auf Amtshilfe anderer Bundesbehörden zurück.

Problematisch bleibt die rechtliche Einordnung des Verfahrens. Denn bei einer klassischen Quellen-TKÜ dürfen Ermittler nicht beliebig auf sämtliche Daten eines Geräts oder Kontos zugreifen. Die Strafprozessordnung verlangt technische Beschränkungen, damit nur die von der richterlichen Anordnung erfassten Informationen erhoben werden können. Standardprogramme wie WhatsApp Web oder die Desktop-Clients anderer Messenger wurden jedoch nicht für diese Anforderungen von Strafverfolgungsbehörden entwickelt und bieten entsprechend keine technischen Begrenzungen.